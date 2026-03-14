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Espectáculos

Premios Oscar 2026: los argentinos que llegan al galardón

Sebastián Fillol, Violeta Kreimer y Florencia Martín llegan a los Oscar  con nominaciones en distintas categorías de la industria cinematográfica. 
Sabado, 14 de marzo de 2026 11:14

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Aunque la película argentina "Belén" de Dolores Fonzi no entró finalmente en la categoría de Mejor película internacional, el país cuenta con varios nominados locales a aspirar por un galardón.

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Uno de los candidatos es Sebastián Fillol, el cordobés de 49 años es coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor película internacional. El productor y guionista está radicado en Barcelona desde el 2000, donde llegó por un beca universitaria. Allí, forjó su vínculo con Oliver Laxe, el director del film nominado. Además, tiene formación en Letras, hizo la carrera de Realización Cinematográfica y el doctorado en Comunicación Audiovisual.

Sumado a él está Violeta Kreimer, productora de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio de Mejor cortometraje de ficción. La joven nació en Vicente López, Buneos Aires, y a los 20 años, se trasladó a París por un intercambio universitario mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas, y se terminó radicando allí.

Por último aparece Florencia Martín, diseñadora de producción que nació en Los Ángeles en 1985 pero sus padres son oriundos de Río Tercero, Córdoba. La productora está candidata por la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson. Se destacó en el área de la escenografía. Entre sus contribuciones más exitosas figuran "Feud: Bette and Joan" (2017), "Manchester junto al mar" (2016) y "Aves de presa" (2020).

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