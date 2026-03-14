Premios Oscar 2026: récords, polémicas y sorpresas en la ceremonia más esperada del cine

La cuenta regresiva para los Premios Óscar 2026 ya comenzó y, como suele ocurrir cada año, la previa de la gala más importante del cine llegó cargada de polémicas, récords históricos y polémicas dentro de la industria.

La edición número 98 de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y volverá a tener como anfitrión al comediante Conan O’Brien, quien repite el rol tras su participación en la ceremonia anterior.

Sin embargo, más allá de la expectativa por conocer a los ganadores, la conversación en Hollywood se ha centrado en varias controversias que marcaron la temporada.

El récord histórico de “Sinners”

Una de las grandes protagonistas de esta edición es Sinners, la película dirigida por Ryan Coogler que rompió un récord histórico al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Premios Óscar.

Con ese número superó el antiguo récord de 14 nominaciones que habían alcanzado clásicos como Titanic, All About Eve y La La Land.

La película, que mezcla terror y música ambientados en el sur de Estados Unidos durante los años 30, también hizo historia al registrar diez nominaciones para artistas afrodescendientes, algo inédito en una sola producción dentro de los premios de la Academia.

En paralelo, One Battle After Another se posiciona como otra de las favoritas con 13 nominaciones, lo que convierte a esta edición en la primera en la que dos películas superan las 13 candidaturas en un mismo año.

La frase de Timothée Chalamet que encendió el debate

Uno de los momentos más polémicos de la temporada llegó por una declaración del actor Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme.

Durante una charla pública, el actor afirmó:

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde sea como: ‘Hay que mantener esto vivo aunque ya nadie se preocupe por ello’. Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera”.

La frase provocó una fuerte reacción de instituciones culturales y artistas que defendieron el valor histórico de esas disciplinas. El debate rápidamente se trasladó a las redes sociales y a los medios especializados en cine.

Un resultado que sacudió las predicciones

Otra controversia se generó durante los SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores.

Allí Michael B. Jordan sorprendió al ganar el galardón a Mejor Actor, una categoría en la que muchos analistas daban como favorito a Chalamet.

El resultado cambió las predicciones de cara a los Óscar y volvió a abrir la competencia en una de las categorías más seguidas de la gala.

Cambios en la ceremonia que generaron críticas

La Academia también tomó decisiones que provocaron debate entre fanáticos y críticos del cine.

Para la ceremonia de 2026 se anunció que solo dos de las cinco canciones nominadas se interpretarán en vivo, mientras que las restantes se presentarán mediante montajes audiovisuales.

La medida busca reducir la duración de la gala, aunque algunos especialistas consideran que resta protagonismo a una de las categorías más tradicionales de los premios.