Irán usó por primera vez su misil balístico 'Sejil' contra Israel

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) informó ayer el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009. Pese a los 17 años desde su prueba, el "Sejil" no se había utilizado en combaste hasta ayer.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

Estos ataques fueron dirigidos con precisión contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, representando un salto importante en la intensidad del fuego cruzado.

La IRGC lanzó ayer, antes del ataque con el misil 'Sejil', otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La utilización de ojivas que oscilan entre los 500 y 1.000 kilos por parte del misil "Sejil" elevó el nivel de alerta en los sistemas de defensa aérea, dado el potencial destructivo y la velocidad de despliegue de estas unidades.

Arrestos

El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció ayer la detención de 18 personas, a las que tachó de "mercenarios", acusadas de captar imágenes de los lugares de bombardeos y enviarlas a medios vinculados con Israel.

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una "red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista", a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el "enemigo", posiciones de equipos de rescate y puestos de control.

EEUU ofrece recompensa

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que hoy transita su día 17.

El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares "por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes".

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder Ali Jamenei, asesinado el 28 de febrero, el primer día de los ataques.

En la lista de líderes también Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de gabinete del ayatolá Ali Jamenei.

Amenaza a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) juró ayer "perseguir sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para matarlo, tras lanzar en la madrugada la primera oleada de misiles contra Israel.

En la segunda oleada disparó diez misiles balísticos y drones contra centros de mando de EEUU e Israel en Oriente Medio, y en la tercera estrenó por primera vez el misil balístico 'Sejil' contra territorio israelí.