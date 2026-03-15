Irán atacó la Embajada de EEUU en Irak y bases aéreas en el Golfo

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió ayer un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes. Lo hizo en la misma jornada en que el edificio fue atacado por un proyectil que impactó en el helipuerto, durante la madrugada.

"Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica", alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de la ofensiva contra el régimen de los ayatolás.

Asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak", por lo que "los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados".

Por este motivo, Estados Unidos "recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción".

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide "mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados", así como "contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales".

También les solicita que eviten "reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses" ya que podría ponerlos en riesgo.

El Gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.

El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque con posibles demoras.

Sede diplomática

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad tras un ataque perpetrado ayer al amanecer.

Las fuentes gubernamentales ofrecieron versiones divergentes sobre el origen del impacto. Un responsable de seguridad iraquí afirmó que "un dron atacó la embajada", mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".

Nuevas oleadas iraníes en la región

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó ayer que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas "objetivos clave" en tres bases aéreas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Entre los blancos alcanzados destacan la base aérea Al Zafra (EAU), la base aérea Sheij Isa (Baréin) y la base aérea Al Udeid (Catar), donde radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas centrales y depósitos de combustible "quedaron envueltos en llamas", según detalló Tangsiri en la red social X.

Una de las bases estadounidenses atacadas por Irán.

Irán aseguró ayer que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce un ataque contra sus instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Tras este ataque, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que el bombardeo se dirigió contra objetivos militares y que optó por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla".