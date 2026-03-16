Corte de energía eléctrica en Bº Parque Industrial: técnicos trabajan para restablecer el servicio

Desde EDESA informaron que en la mañana de hoy se registró una interrupción en el suministro eléctrico que afecta al Parque Industrial y a sectores aledaños, luego de que salieran de servicio las líneas que abastecen de energía a esa zona.

De acuerdo con lo comunicado, la falla se originó por el corte de un conductor de media tensión, situación que obligó a suspender el servicio mientras se realizan las tareas de reparación correspondientes.

Desde EDESA indicaron que equipos técnicos ya se encuentran trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente y restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Asimismo, la empresa pidió comprensión a los usuarios afectados mientras se llevan adelante los trabajos necesarios para normalizar el servicio.