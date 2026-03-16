Detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses que permanece internada en grave estado de salud

Por expresas directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Federico Gabriel Portal, la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto dispuso la apertura del decreto de imputación para los padres de una beba de ocho meses, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia realizada por personal médico del Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

Según consta en las actuaciones, la menor ingresó el 5 de marzo al nosocomio trasladada por el SAMEC con un cuadro convulsivo y un grave compromiso de su estado general, por lo que debió ser asistida de urgencia e internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

Durante la atención médica se constató que la paciente presentaba diversas lesiones y otros indicadores clínicos que motivaron al equipo médico a dar inmediata intervención a la Fiscalía para su investigación el pasado 10 de marzo.

En el marco de las primeras diligencias investigativas intervino un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con integrantes del entorno familiar y vecinos. De acuerdo con ese informe, se detectaron versiones contradictorias respecto de los lugares de residencia y de las circunstancias vinculadas al cuidado de la menor, además de dificultades para corroborar con precisión las dinámicas de convivencia del grupo familiar.

Allanamientos

En cumplimiento de las medidas dispuestas en la causa y con la debida autorización del Juzgado de Garantís, personal policial llevó adelante un procedimiento que incluyó un allanamiento en Villa Lavalle, tras el cual ambos padres fueron detenidos.

A partir de la denuncia, los informes médicos incorporados al legajo, y el trabajo investigativo llevado adelante, la Fiscalía dispuso que este lunes se realice la imputación provisional de los progenitores por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, en perjuicio de la menor. Además, el padre fue será imputado por el delito de coacción en una causa vinculada, iniciada a partir de una denuncia radicada por una familiar.

La menor continúa internada en el Hospital Público Materno Infantil, donde permanece bajo atención médica especializada, mientras se realizan nuevos estudios para determinar su evolución y el alcance de las lesiones.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se continúan realizando diversas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.