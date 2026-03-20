Milei habló de "carnicería mediática" contra el Gobierno

El presidente Javier Milei encabezó ayer el cierre del Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán, donde volvió a cuestionar con dureza a la gestión de Alberto Fernández y defendió el rumbo económico de su gobierno. La actividad se desarrolló bajo el lema "La hora de las provincias" y reunió a dirigentes políticos, empresarios y economistas con el objetivo de analizar estrategias para impulsar la competitividad y el crecimiento regional.

Durante su exposición en el Hotel Hilton Garden Inn, el mandatario puso el foco en la inflación y comparó los indicadores actuales con los del gobierno anterior. "Es increíble que esos caraduras que dejaron la mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000%, vengan y se quejen si tenemos 1% mensual", afirmó, en un discurso atravesado por críticas a la oposición.

Milei también cuestionó a los economistas keynesianos y a quienes promueven el consumo como motor de la economía. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro, lo que hace es reventar el crecimiento económico", sostuvo, al tiempo que responsabilizó a la gestión anterior por haber dejado un déficit fiscal cercano al 15% del PBI.

En otro tramo, el Presidente reivindicó la influencia de Adam Smith en su administración y destacó la idea de la "moral como política de Estado". "Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor", expresó, al tiempo que vinculó el desarrollo futuro con el avance de la inteligencia artificial.

El mandatario también apuntó contra lo que definió como "los cavernícolas" y "los mandriles", en referencia a sectores que, según su visión, impulsan políticas económicas equivocadas. En ese sentido, sostuvo que su gobierno trabaja para dejar atrás definitivamente ese modelo y afirmó que busca que el período anterior haya sido "el último de la historia" bajo esa lógica.

Sin embargo, más allá de lo conceptual de sus palabras, aprovechó la oportunidad para apuntar contra la oposición y parte del empresariado al asegurar: "Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción". "Pasaron 250 años y la relación con esta manga de delincuentes sigue siendo la misma". "El método era masomenos lo mismo. En esa época se cargaban con su vida, ahora hacen una carnicería mediática", aseguró.

El foro, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, tuvo como eje central la discusión de políticas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial. Entre los disertantes participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, junto a economistas y empresarios.

Milei partió a Budapest para participar de la CPAC

El presidente Javier Milei partió esta noche rumbo a Budapest después de participar del Foro Económico del Noroeste (Fenoa) en Tucumán.

El economista encaró una nueva travesía internacional, esta vez a Hungría, debido a una invitación que recibió para participar de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), con el objetivo de reunirse con las autoridades locales, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

El arribo del mandatario a la capital húngara está previsto para el viernes 20 de marzo a las 20:00 (15:00 hora argentina).

En tanto, la actividad oficial comenzará mañana con una serie de encuentros institucionales. En ese sentido, a las 11:00 (7:00 en la Argentina), Milei mantendrá una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Más tarde será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

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