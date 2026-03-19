Caputo admitió la aceleración de la inflación: "No podemos forzar a los argentinos a tener pesos"

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la inflación mostró un deterioro en los últimos meses y sostuvo que el Gobierno no puede intervenir sobre uno de los factores clave del fenómeno: la demanda de pesos.

“No podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, afirmó durante su exposición en el 21.º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, donde analizó la dinámica inflacionaria y las perspectivas económicas.

Un freno en la baja de la inflación

Caputo admitió que, tras una etapa de mejora, se produjo un retroceso en los últimos meses.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete u ocho meses”, explicó el funcionario.

En ese sentido, señaló que la inflación -que en febrero fue del 2,9% por segundo mes consecutivo- responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de pesos. Mientras el Gobierno puede controlar la emisión, reconoció que no tiene herramientas para incidir directamente en la confianza de la gente en la moneda.

Factores que impulsaron la suba de precios

El ministro vinculó la aceleración inflacionaria reciente con la recomposición de precios relativos, especialmente en sectores regulados y en alimentos.

“Tuvimos que subir regulados más de lo que se venía haciendo, tuvo un impacto, y la carne tuvo un impacto fuertísimo”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que se trata de factores puntuales y proyectó que la inflación retomará el sendero descendente: “A partir de ahora deberíamos volver a un proceso de desinflación”, afirmó.

Estrategia para la deuda

En paralelo, Caputo aseguró que el Gobierno ya tiene definida la estrategia para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

El funcionario adelantó que no se recurrirá a los mercados internacionales y que se anunciarán nuevas fuentes de financiamiento alternativas para cubrir los compromisos de capital en el corto y mediano plazo.

El factor confianza

Por último, el ministro hizo referencia al clima social y económico, y remarcó que el principal desafío no es solo técnico, sino también de percepción.

“Hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía”, sostuvo.

Según planteó, la economía se encuentra “en orden”, pero la desconfianza acumulada en la sociedad sigue siendo un obstáculo para consolidar la estabilidad.