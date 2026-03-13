El ministro Caputo ratificó que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno nacional espera que la inflación mensual baje del 1% durante 2026 y señaló que ese objetivo podría concretarse en los próximos meses. “Podría ser en agosto tranquilamente. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”, afirmó el funcionario en una entrevista con el canal TN.

Caputo se refirió al dato de inflación de febrero, que marcó 2,9%, y sostuvo que el número ya estaba dentro de lo previsto por el Gobierno. Según explicó, el incremento respondió principalmente al impacto de la suba de la carne y a los ajustes tarifarios.

Suba de la carne y tarifas

“Nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne pegó y la de tarifas también”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro remarcó que el proceso de desinflación continúa en marcha, aunque reconoció que se ralentizó en los últimos meses. En ese sentido, vinculó esa desaceleración con la volatilidad generada por el clima político previo a las elecciones legislativas del año pasado.

El impacto del clima político

“Antes de las elecciones se generó una especie de psicosis de que el presidente Javier Milei podía perder. Eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que impactó en el riesgo país, el crecimiento y la inflación”, explicó.

De acuerdo con Caputo, esa situación provocó que el proceso de baja de precios, que ya venía avanzado, retrocediera “unos casilleros”. Sin embargo, aseguró que el Gobierno espera retomar la tendencia descendente en los próximos meses.

“La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central mantiene una política monetaria apretada y eso termina en una inflación más baja”, sostuvo.

La estrategia del Banco Central

En esa línea, afirmó que el país no tiene déficit fiscal y que, tarde o temprano, la inflación convergerá hacia niveles internacionales.

Durante la entrevista también se refirió al impacto de la situación económica en la población. “La situación está mejor, pero eso no quiere decir que haya gente que la esté pasando bien. Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”, reconoció.

El interés internacional por la Argentina

Caputo también destacó el interés internacional que, según dijo, despertó la Argentina durante la reciente “Argentina Week” realizada en Nueva York. “Argentina es hoy una atracción mundial y muchos empresarios lo pudieron ver. Cambió la imagen del país”, afirmó.

En ese marco, mencionó anuncios de inversión por miles de millones de dólares en distintos sectores. Entre ellos, la expansión logística de Mercado Libre por US$3.400 millones, proyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta y la inversión de la minera First Quantum Minerals en el proyecto de cobre Taca Taca, en Salta.

Más crédito y crecimiento

Para el ministro, el crecimiento económico dependerá en gran medida de una mayor formalización de la economía y del ingreso de capitales al sistema financiero. “Los argentinos tienen unos 170.000 millones de dólares debajo del colchón. Si hubiera confianza para volcarlos al sistema, habría más crédito e inversión”, señaló.

Finalmente, Caputo insistió en que el objetivo central del Gobierno sigue siendo consolidar la baja de la inflación. “Hay que seguir bajándola y que también bajen las tasas para que la gente pueda acomodarse”, concluyó.