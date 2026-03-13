La inflación nacional sigue en 2,9% y llegó a 3,5 en el NOA

La inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, según informó ayer el Indec. Con este resultado, el índice de precios al consumidor registró una variación interanual del 33,1%. Pero el índice sigue más arriba de lo esperado.

El dato confirma además una tendencia que ya se extiende por nueve meses consecutivos con índices mensuales por debajo del 3%. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando la inflación llegó al 1,5%, el Gobierno no volvió a registrar un indicador menor a ese nivel. Desde entonces, los registros mensuales se movieron en un rango relativamente estable: 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y 2,9% tanto en enero como en febrero de este año.

Tras conocerse el índice, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, salió a explicar el comportamiento de los precios y sostuvo que la economía argentina todavía atraviesa un proceso de reacomodamiento. "La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente", expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

Mayor inflación en el NOA

La región del Noroeste (NOA) registró en febrero la inflación más alta del país, con un aumento del 3,5%, por encima del promedio nacional del 2,9%. El dato ubica a las provincias del norte argentino como las más afectadas por las subas de precios durante el mes, superando a Cuyo (3,4%), Noreste (3,1%), Patagonia (3,0%), la región Pampeana (3,0%) y el Gran Buenos Aires (2,6%).

Según el informe del Indec, la división que registró el mayor aumento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%. El incremento estuvo impulsado principalmente por ajustes tarifarios en distintas provincias y por modificaciones en los esquemas de subsidios y beneficiarios de tarifas.

Los servicios se dispararon en febrero.

En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 3,3%. Este segmento fue además el que mayor incidencia tuvo en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, impulsado fundamentalmente por las subas en carnes y derivados. La única excepción fue la Patagonia, donde el mayor impacto se registró en el rubro vinculado a vivienda y servicios.

Las menores variaciones del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, que subieron 0,6%, y en Prendas de vestir y calzado, que no registraron cambios durante febrero. Si se analizan las categorías, los precios regulados encabezaron los aumentos con un incremento del 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que subió 3,1%, mientras que los precios estacionales registraron una caída del 1,3%.

El dato del Indec se conoce además en un contexto internacional marcado por la suba del precio del petróleo, impulsada por el conflicto bélico en Medio Oriente. No obstante, ese fenómeno todavía no impactaría plenamente en el índice de febrero.