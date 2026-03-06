Analistas prevén inflación del 26,1% y dólar a $1.707 para 2026

Las proyecciones de los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA). El dato llamativo es que, más allá del informe oficial del Indec, en el caso del costo de vida las consultoras vienen marcando un incremento progresivo desde octubre y esa tendencia la mantuvieron para febrero.

El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Inflación

Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero -que fue del 2,9%- y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2%. En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%, aunque es una cifra que es superior a la que habían estimado un mes atrás cuando hablaron de un IPC anual de 22,3%.

El IPC de febrero sería del 2,7% (0,6 puntos porcentuales más respecto del REM de enero), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (0,4 puntos porcentuales más respecto del informe previo).

Hacia adelante, las proyecciones van a la baja: después del 2,7% de febrero, el REM prevé una inflación del 2,5% para marzo, 2,2% para abril y 2,9 para mayo, rompiendo el piso del 2%.

Dólar

Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes indican un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una variación interanual del 17,9% para la divisa, quedando por debajo de la inflación esperada.

Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.

Otras proyecciones

El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.

-Producto Interno Bruto (PIB): el cuarto trimestre del 2025 habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 p.p. respecto al REM previo). Para el primer y segundo trimestre del año el crecimiento sería de 1% (+0,1 p.p del informe anterior) y 0,9% (-0,1 p.p.) respectivamente.

-Tasa de desempleo: para el cuarto trimestre del año pasado se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al último REM. El mismo número se repite para el cuarto trimestre del 2026, argumentando que no habrán grande cambios en la desocupación.

-Comercio exterior: las exportaciones generarán US$92.737 millones (+US$852 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$80.204 millones (-US$506 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de US$12.533 millones (+US$1.358 millones que en la última proyección).