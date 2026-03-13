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Dólar en Salta. Cuál es la cotización en el cierre de la segunda semana de marzo

La cotización del dólar para este viernes 13 de marzo en Salta.
Viernes, 13 de marzo de 2026 18:47

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Sin mayores novedades ni sobresaltos, el dólar en Salta tuvo un cierre de semana tranquilo y sin cambios con respecto a la cotización del jueves.

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Este viernes, al moneda extranjera mantuvo su valor en la calle de $1410 para la compra y $1450 para la venta, mientras que en las oficinas cerró a $1425 para la compra y $1440 para la venta.

Según comentaron a El Tribuno desde el centro salteño, no hubo muchas operaciones por lo que el mercado informal cerró la segunda semana de marzo con moderación.

Por otro lado, la cotización del dólar oficial -del Banco Nación- si tuvo una pequeña variante de $5, es decir, cotizó a $1370 para la compra, y $1420 para la venta, apenas por arriba de los valores del jueves.

La situación en Buenos Aires

El dólar blue en la city porteña cerró a $1410 para la venta, unos $40 menos que en Salta.

En tanto, el dólar MEP cayó 0,2% a $1.412,95, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1.458,28. 

A su vez, la agencia NA informó que el dólar mayorista cae este viernes y se ubica por debajo de los $1.400, alcanzando su distancia más amplia con el techo de la banda cambiaria en ocho meses.En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocede $2,5 hasta los $1.392 para la venta. Por eso, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se sitúa en $1.627,97, es del 17%.

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