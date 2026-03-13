Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputa en el circuito internacional de Shanghái.

El corredor oriundo de Pilar tuvo una jornada de menor a mayor en la sesión clasificatoria, logrando meterse con lo justo en la SQ2, aunque su rendimiento lo mantuvo lejos de los primeros puestos de la grilla.

Colapinto registró un tiempo que lo dejó a más de medio segundo del ritmo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó una referencia superior en el inicio de la sesión clasificatoria.

Diferencias en la SQ2

En la segunda fase de la clasificación Sprint, el argentino terminó ubicado en el 16° lugar del clasificador, a 0.922 segundos de la vuelta más rápida del francés Gasly y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite para ingresar entre los diez mejores.

A pesar de quedar fuera de los puestos de vanguardia, el piloto argentino completó su primera experiencia competitiva en el trazado chino, ya que es la primera vez que Colapinto corre en el circuito de Shanghái dentro del calendario de Fórmula 1.

Russell se quedó con la pole

La pole position para la carrera Sprint quedó en manos del británico George Russell, que confirmó el gran momento de Mercedes en el inicio de la temporada tras su reciente victoria en el Gran Premio de Australia.

Russell marcó un tiempo de 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo Kimi Antonelli, que completó el 1-2 de la escudería alemana en la clasificación.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La actividad oficial del Gran Premio de China continuará este sábado con la disputa de la carrera Sprint, programada a 19 vueltas, que otorgará puntos a los ocho primeros clasificados. El ganador sumará ocho unidades para el campeonato.

Horas después se desarrollará la clasificación para la carrera principal, que definirá el orden de largada del Gran Premio del domingo.

¿Dónde ver EN VIVO la práctica y la clasificación?

En la medianoche de este viernes se disputará la primera Sprint Race de la temporada, mientras que ya en la madrugada (a las 4) saldrá a clasificar para el Gran Premio de China que se correrá el domingo. Las acciones pueden verse por Disney+, Fox Sports y F1TV.

Cronograma del Gran Premio de China (hora argentina)

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint (19 vueltas): 00.00

Clasificación para la carrera principal: 04.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal (56 vueltas): 04.00

Datos del circuito de Shanghái