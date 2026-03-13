Ante las inundaciones en Tucumán Naranja X duplica tus donaciones a Cruz Roja Argentina

Ante la catástrofe climática que atraviesa la provincia de Tucumán, con un registro extraordinario de 1.200mm de lluvia en menos de tres meses, Naranja X anuncia una alianza estratégica con Cruz Roja Argentina para canalizar ayuda directa a las zonas de emergencia máxima.

La situación es crítica: con suelos en estado de "escurrimiento superficial total", la capacidad de absorción es nula y ya hay miles de personas evacuadas. A través del botón "Donar", los más de 9.5 millones de usuarios de la fintech podrán enviar ayuda en segundos para sostener el plan de acción de Cruz Roja, que ya se encuentra operando en localidades como La Madrid y Monteagudo.

Al igual que en campañas anteriores, por cada peso que donen los usuarios, Naranja X duplicará esos fondos. La participación de la compañía permitirá transformar la solidaridad en asistencia humanitaria integral distribuida en tres etapas clave:

● Respuesta inmediata: sostenimiento de centros de evacuación, puntos de hidratación y espacios de contención para niñeces.

● Recuperación temprana: distribución de kits de limpieza e higiene para los hogares afectados.

● Acompañamiento sanitario: talleres de prevención de enfermedades y manejo de agua segura para un retorno al hogar protegido.

¿Cómo potenciar la ayuda desde Naranja X?

● Ingresar a la app de Naranja X.

● Ingresar en “Conocer Más”

● Tocar el botón DONAR.

● Seleccionar Cruz Roja Argentina.

● Elegir el monto y confirmar.

En 2025, la tecnología de Naranja X ya demostró su poder social permitiendo recaudar más de $32 millones para los incendios en la Patagonia. Hoy, la compañía vuelve a levantar la barrera entre quienes quieren ayudar y quienes más lo necesitan, garantizando total transparencia bajo los estándares globales de auditoría de Cruz Roja Argentina.

Sobre Naranja X:

Somos una compañía que brinda soluciones tecnológicas financieras líder en Argentina. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana.

Actualmente, todos los meses más de 9.5 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros.

