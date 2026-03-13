Oscar 2026: ¿dónde ver las películas nominadas este año?

La cuenta regresiva ya comenzó para la 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia, que estará conducida por Conan O’Brien, reunirá a las principales figuras del cine para conocer a los ganadores de la noche. Entre los nominados de este año aparecen nombres destacados como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Michael B. Jordan, Ethan Hawke y Kate Hudson, junto a varias películas que lograron conquistar al público y a la crítica.

Como cada año, una de las categorías más esperadas es la de Mejor Película, que reúne algunas de las producciones más destacadas del año. Para quienes quieran llegar preparados a la ceremonia, muchas de las cintas nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming, alquiler digital o en salas de cine.

A continuación, una guía para saber dónde ver las películas nominadas a mejor película antes de la entrega de los Oscar.

Sinners

Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, esta película es la gran favorita de este año con un histórico récord de 16 nominaciones. La historia sigue a dos hermanos veteranos de la Primera Guerra Mundial y exintegrantes de la mafia de Chicago que intentan dejar atrás sus vidas problemáticas regresando a su pueblo natal en Misisipi. Sin embargo, en su búsqueda de un nuevo comienzo descubren que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. Dónde ver: HBO Max y Prime Video.

One Battle After Another

Esta película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, llega a los Oscar con 13 nominaciones. La trama sigue a Bob, un revolucionario fracasado vive en un estado de paranoia inducida por las drogas, sobreviviendo aislado con su enérgica e independiente hija, Willa. Cuando un enemigo del pasado reaparece después de 16 años y su hija ella desaparece, Bob se embarca en una búsqueda incansable mientras lucha contra las consecuencias de su pasado. Dónde ver: HBO Max y Prime Video (compra y renta digital).

Marty Supreme

Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por esta película de drama deportivo, se pone en la piel de Marty Mauser, un joven y ambicioso vendedor de zapatos con un talento excepcional para el tenis de mesa que busca a toda costa convertirse en campeón mundial, moviéndose entre el mundo de las apuestas clandestinas y la competición internacional. Dónde ver: Salas de cine, Prime Video (renta y compra digital) y Apple TV (renta y compra digital).

Frankenstein

La esperada adaptación del director mexicano Guillermo del Toro de la novela gótica de Mary Shelley (1818) llega a los Oscars con nueve nominaciones. Con Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth a la cabeza del elenco, esta película sigue a Victor Frankenstein, un científico brillante y egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que lleva a ambos a la ruina. Dónde ver: Netflix.

Sentimental Value

Dirigida por Joachim Trier, esta película noruega ha tenido un gran recibimiento internacional, acumulando 9 nominaciones a los Premios de la Academia. La historia sigue a Nora y su hermana Agnes quienes, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su padre, un reconocido director de cine. Dónde ver: Salas de cine selectas, Prime Video (renta y compra digital) y Apple TV (renta y compra digital).

Hamnet

Este drama de época de Chloé Zhao basado en la novela homónima de Maggie O’Farrel ha sumado 8 nominaciones al Oscar. La trama cuenta la vida familiar de William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal y su esposa Agnes en la Inglaterra del siglo XVI, luego de la devastadora muerte de su hijo Hamnet a causa de la peste. Dónder ver: Peacock y Apple TV (compra y renta digital), Prime Video (compra y renta digital).

Bugonia

Dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone (nominada a Mejor Actriz), esta película de ciencia ficción presenta a dos jóvenes obsesionados con las teorías conspirativas, que secuestran a la poderosa CEO de una compañía farmacéutica. Dónde ver: Peacock, Prime Video (compra y renta digital), Apple TV (compra y renta digital) y Fandango At Home (compra y renta digital).

F1: The Movie

Protagonizada por Brad Pitt, Javier Bardem y Damson Idris, esta película sigue a Sonny Hayes, un expiloto de la Fórmula 1 cuya carrera fue truncada por un accidente en la pista. Treinta años después, convertido en un corredor nómada a sueldo, se reencuentra con su ex compañero de equipo, dueño de un equipo en dificultades y lo convence de regresar a la F1. Dónde ver: Apple TV, Prime Video (compra y renta digital) y Fandango At Home (compra y renta digital).

The Secret Agent

Esta película de Kleber Mendonça Filho llega a los Oscar con cuatro nominaciones. La historia está ambientada en el Brasil de los años 70, durante la fase final de la dictadura militar, y sigue a un exprofesor y experto en tecnología que huye de Sao Paulo para refugiarse en su ciudad natal, Recife. Dónde ver: Netflix, Hulu/ Disney, Prime Video (renta y compra digital) y Apple TV (renta y compra digital).

Train Dreams

Basada en la novela de Denis Johnson y dirigida por Clint Bentley, esta película (que tiene cuatro nominaciones al Oscar) ofrece un conmovedor retrato de Robert Grainier, un hombre con una vida marcada por los cambios en la América de principios del siglo XX. Huérfano desde niño, Robert crece entre los imponentes bosques del noroeste del Pacífico, donde contribuye a la expansión del imperio ferroviario mientras crea una familia sorteando los desafíos de la distancia. Dónde ver: Netflix.

Mejor Película Animada

Arco: Prime Video y Apple TV (compra y renta digital)

Elio: Disney+ y Prime Video (compra y renta)

KPop Demon Hunters: Netflix

Little Amélie or the Character of Rain: Prime Video y Apple TV (compra y renta digital)

Zootopia 2: Disney+, Prime Video (compra y renta digital) y Apple TV (compra y renta digital)

Mejor Película Internacional

The Secret Agent: Netflix, Hulu/ Disney, Prime Video y Apple TV (renta y compra digital)

It Was Just An Accident: Prime Video y Apple TV (compra y renta digital)

Sentimental Value: Prime Video, Apple TV y Fandango At Home (compra y renta)

Sirāt: Salas de cine

The Voice of Hind Rajab: Prime Video y Apple TV (compra y renta digital)

Mejor Documental

The Alabama Solution: HBO Max

Come See Me In The Good Light: Apple TV

Mr. Nobody Against Putin: Prime Video (compra y renta digital)

The Perfect Neighbor: Netflix

Otras películas nominadas: