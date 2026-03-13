Milei se presenta en España para una visita de 48 horas centrada en la "batalla cultural"

El presidente Javier Milei arribó a España a las 13.30 de este viernes y se dedicó a descansar durante toda la jornada de cara a su desafío de corto plazo: participar en el Madrid Economic Forum 2026, donde disertará junto a referentes de la derecha política y económica de España y centrará su discurso en la “batalla cultural” que protagoniza en la Argentina.

Milei partió el jueves último rumbo a Madrid en el avión oficial AR01, tras haber realizado una breve escala en Buenos Aires luego de su gira por Estados Unidos y Chile.

La agenda oficial del mandatario comenzará el sábado a las 6 (hora argentina) con un encuentro con el diputado español Santiago Abascal, líder del partido Vox. Luego, mantendrá reuniones con economistas vinculados al liberalismo español, entre ellos el académico Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la escuela austríaca de economía.

La exposición del Presidente en el evento está prevista para las 16.15. Allí se espera que el mandatario vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina. La “batalla cultural” será otro eje de su exposición.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

Un dato: durante esta escala no están previstas reuniones con el gobierno del presidente Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene una relación política cargada de tensión y sin posibilidad de reconciliación