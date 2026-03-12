Milei, presente en la asunción de Kast

El presidente Javier Milei, quien llegó en la noche del martes a Santiago junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, participó ayer de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, Estaba planeada también una reunión bilateral previa a la ceremonia de traspaso de mando, pero se canceló a último momento por "temas de agenda".

Milei saludó a Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en su llegada a la ceremonia de traspaso en el Congreso Nacional. También se fotografió junto a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

A las 12 del mediodía, el presidente Gabriel Boric le entregó el mando a Kast en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Con este gesto, Chile da un rotundo giro a la derecha ya que tras cuatro años de un gobierno de izquierda, inviste ahora a un presidente que se presenta como ultraconservador y liberal en lo económico.

Kast llega a La Moneda con el 55% de los votos, lo que lo convierte en el presidente más votado de la historia de Chile. La participación de Milei busca reforzar sus nexos con Kast de cara a una alianza regional de gobiernos de derecha.

Javier y Karina Milei ya se reunieron con Kast en diciembre, dos días después de que el trasandino fuera electo a través de un balotaje. Entre las políticas que esperan consensuar se encuentra una agenda ligada al libre comercio y a políticas de seguridad regional alineadas con la postura de Washington.