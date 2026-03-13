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Nacionales

Se perdieron casi 100 mil empleos a fines de 2025

Según la Secretaría de Trabajo, bajó el empleo asalariado y creció del trabajo independiente, en especial a través del monotributo.
Viernes, 13 de marzo de 2026 22:50
Según Trabajo, en la segunda mitad de 2025 se perdieron 96.800 puestos.

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Entre junio y diciembre de 2025, el empleo asalariado privado registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 96.800 trabajos, con cesantías y cierres de empresas. En diciembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6.197.000 trabajadores.

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Así, registró una pérdida de 12.400 personas (-0,2% en relación con el mes anterior) de acuerdo a los datos de la Secretaría de Trabajo.

En relación a diciembre 2024, el empleo asalariado se redujo 1% (equivalente a 106,2 mil trabajadores menos).

Se registraron caídas en el sector asalariado privado (-1,3%, 88,8 mil personas menos) y en el sector público (-0,5%, 18,7 mil trabajadores menos) mientras que el trabajo en casas particulares se mantuvo relativamente estable (0,3%, 1,3 mil personas más).

Los independientes

En cambio, en diciembre de 2025 el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,7% respecto al mes anterior.

Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: la cantidad de monotributistas registró un incremento del 0,5% ( cerca de 9.000 más), el número de personas encuadradas en el monotributo social creció un 1,7% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron 1,5%.

Por su parte, en la comparación interanual, el trabajo independiente en su conjunto experimentó un crecimiento del 3,8% (104,8 mil personas más).

Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas: la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 5,4% (113 mil personas más), mientras que la cantidad de autónomos se redujo un 0,5% (2 mil personas menos) y la de monotributistas sociales cayó un 2,4% (6,2 mil personas menos).

Las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Trabajo muestran un cambio en la composición del trabajo, ya que se redujo el empleo asalariado -tanto en el sector público como en el privado-, mientras que creció con fuerza el trabajo independiente.

A partir de septiembre de 2023, el empleo formal en el sector privado comenzó una etapa de destrucción neta del empleo, tendencia que se acentuó durante el primer trimestre de 2024, con una caída mensual promedio de 0,4%.

 

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