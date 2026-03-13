Irán estaría colocando minas en el estrecho de Ormuz

Irán comenzó a minar el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que transita alrededor del 20 por ciento del petróleo y gas del mundo, informó este viernes el diario The New York Times (NYT), citando a funcionarios estadounidenses, pero el vicecanciller iraní Majid Takht-Ravanchi negó la acusación procedente de un informe de la inteligencia de Estados Unidos.

La versión indica que, después de que barcos minadores de mayor tamaño iraníes fueran atacados por el Ejército de Estados Unidos, Irán comenzó a desplegar embarcaciones más pequeñas para colocar minas en el estrecho.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán puede desplegar cientos, incluso, miles de estas pequeñas embarcaciones, que desde hace tiempo se utilizan para hostigar a buques más grandes, incluidos los de la Marina estadounidense, añadió el informe.

La estrategia de Irán parece ser colocar minas más rápido de lo que el Ejército estadounidense puede retirarlas, creando así un elemento disuasorio para la navegación a través del estrecho, indicó el reporte.

El informe de la CNN

La cadena CNN informó este martes que la inteligencia estadounidense estima que la colocación de minas aún no es extensa, con apenas unas decenas desplegadas en los últimos días.

Sin embargo, Irán aún conserva entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y equipos para colocar minas, por lo que sus fuerzas podrían desplegar potencialmente cientos de minas en esta vía marítima, señaló el informe, citando fuentes.

En una entrevista, Ravanchi afirmó que "no es cierto" que Irán esté minando el estrecho y añadió que Teherán cooperó con algunos países respecto al paso por esta vía marítima, sin especificar cuáles naciones.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei pidió este jueves mantener el cierre del estrecho de Ormuz y prometió abrir nuevos frentes en el conflicto de su país con Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán el 28 de febrero, lo que interrumpió el transporte marítimo mundial, disparó los precios del petróleo y sacudió la economía global.

Respuesta de EEUU

Washington afirmó que no permitirá que Irán dispute el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, declaró el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una rueda de prensa celebrada ayer, a la vez que afirmó que "no hay pruebas claras de que Irán haya colocado minas en el estrecho de Ormuz".

"Están actuando por pura desesperación en el estrecho de Ormuz, algo que estamos afrontando. Ya lo hemos estado haciendo. No hay de qué preocuparse", tranquilizó.

Hegseth indicó que Estados Unidos está planificando las diversas medidas que Irán podría tomar y enfatizó: "No vamos a permitir que ese estrecho siga siendo objeto de disputa".

Asimismo, Hegseth informó a los periodistas que los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel debilitaron significativamente las capacidades militares de Irán.

"Entre nuestra Fuerza Aérea y la israelí, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos", concluyó.

El volumen de misiles de Irán se redujo en un 90% y el de sus drones de ataque unidireccional en un 95% hasta el jueves, añadió Hegseth.