Alemania no está dispuesta a entrar en guerra contra Irán

El canciller Friedrich Merz declaró este viernes que Alemania no participa en la guerra contra Irán y no desea formar parte de ella.

Merz formuló estas declaraciones durante su visita a Noruega, donde participó en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, según informaron medios alemanes.

En respuesta a una pregunta sobre si debería establecerse una misión militar internacional para proteger a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz, Merz afirmó que actualmente no hay motivos para considerar la protección militar de las rutas marítimas.

Incógnita

Merz señaló que la incógnita reside en cuándo terminará la guerra y qué estrategia se empleará para ponerle fin, y añadió que estas preguntas aún no tienen respuesta, según informó Xinhua y recogió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, indicó que los esfuerzos de Alemania se centran en poner fin a la guerra, tema que Berlín también está abordando con los gobiernos de Estados Unidos e Israel.