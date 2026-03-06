Industria salteña: hay pérdida de empleo pero sin cierres

El sector industrial de Salta atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo interno, las dificultades de financiamiento y la pérdida de puestos de trabajo. Así lo planteó el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, quien en diálogo con Radio Salta advirtió que la situación ya se refleja en el empleo. "Hoy todavía no hemos visto cierre de industrias, pero sí hemos visto achicamiento de estructuras y pérdida de trabajo industrial en Salta", afirmó.

Fazio describió que las empresas atraviesan un momento difícil en la actividad diaria. "Estamos en un momento complicado en la diaria de las empresas", sostuvo, y agregó que la baja demanda impacta especialmente en los sectores vinculados al consumo masivo. "Quienes vivimos del consumo interno estamos en un momento muy complejo, la demanda está muy baja", explicó.

El dirigente empresarial también señaló que, si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de mejora, esa situación todavía no se traslada a la economía real. "La economía real está estancada", aseguró, al tiempo que mencionó entre los factores que afectan al sector el tipo de cambio, el costo del financiamiento y las tasas de interés.

En ese sentido, remarcó las dificultades que enfrentan las empresas para invertir. "Hoy las tasas más bajas para renovar una máquina están alrededor del 40% y con plazos de 36 meses", indicó, y comparó esa situación con otros países de la región. "En Brasil hay financiamiento para maquinaria a 30 años", señaló.

Fazio también planteó que muchos de los problemas de competitividad que enfrenta la industria argentina no están vinculados a la productividad de las plantas, sino a factores externos. "Las plantas argentinas muchas veces son muy productivas, pero pierden competitividad fuera de las fábricas", sostuvo. Entre esos condicionantes mencionó la falta de infraestructura, los costos logísticos y el acceso limitado al crédito.