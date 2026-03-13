Los gobernadores en EEUU y el malestar con Milei

Luis Caputo salió del Council of the Americas, el lunes, y mostró, como uno de los principales trofeos de la gira pro inversiones por Estados Unidos, a los once gobernadores "de distintos partidos políticos". Dijo que eso no se había visto hasta ahora y que generaba la idea de que las políticas económicas de Javier Milei pueden perdurar en el tiempo más allá de las ideologías, en un gesto destinado a transmitir previsibilidad ante los inversores.

En esa misma línea se expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó durante una presentación en el Bank of America que "hoy la Nación Argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio". Los propios mandatarios provinciales que participaron de la misión también resaltaron públicamente la importancia de mostrar una señal de unidad hacia el exterior, más allá de las diferencias políticas.

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción realizada por el diario La Nación, la gira de cuatro días -que concluyó con un cóctel en el consulado argentino en Nueva York- también dejó al descubierto ciertas tensiones en la relación entre algunos gobernadores y la Casa Rosada. En los pasillos del consulado, un mandatario patagónico manifestó su malestar por la falta de encuentros formales con el Presidente y con algunos ministros nacionales. "No nos recibió el Presidente. Lo mínimo que podría haber hecho", señaló, según relató el diario.

Otros gobernadores coincidieron en esa percepción y mencionaron que, si bien compartieron paneles y actividades públicas, no hubo reuniones bilaterales con funcionarios del Gobierno nacional. Incluso se registraron algunos inconvenientes organizativos durante el evento.

Sáenz, sin asiento

Según publicó La Nación, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se retiró momentáneamente de la apertura del Argentina Week en el consulado al advertir que no había suficientes asientos para los mandatarios provinciales, aunque luego fue convocado nuevamente para regresar al acto.

No todos los participantes interpretaron la situación de la misma manera. Un gobernador consultado por el mismo medio aseguró que no existió un pedido formal de reunión con Milei y destacó que la relación con los ministros del gabinete fue cordial. En paralelo, colaboradores de algunos mandatarios señalaron que también hubo problemas de coordinación general entre el Gobierno nacional y las provincias durante la organización de la agenda, lo que generó algunos malentendidos en la dinámica del encuentro.

LLA 2027 en las provincias

El trasfondo político de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores también apareció en las conversaciones informales durante la gira. Algunos dirigentes señalaron que el oficialismo buscará disputar poder territorial en las provincias en las próximas elecciones, una estrategia que el propio Adorni insinuó al afirmar que La Libertad Avanza aspira a sumar más legisladores alineados con las ideas del gobierno en 2027.

Otro foco de tensión surgió durante un panel en el que participó el presidente de YPF, Horacio Marín, quien mencionó que la compañía concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de recursos no convencionales, como los vinculados a Vaca Muerta y el potencial del Golfo San Jorge. Según reconstruyó La Nación, algunos gobernadores interpretaron que la estrategia implica un retiro de la petrolera estatal del segmento convencional en ciertas provincias, lo que generó críticas en voz baja durante el encuentro.

La misión oficial buscó mostrar estabilidad política y respaldo institucional al programa económico del Gobierno ante inversores internacionales. Sin embargo, la visita también dejó expuestas las tensiones latentes entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales, que acompañaron la gira con el objetivo de promover inversiones para sus distritos y reforzar los vínculos con el sector financiero.

