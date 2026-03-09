Gustavo Sáenz en Nueva York: anunció el inicio de las exportaciones de litio desde Salta con el proyecto Rincón de Rio Tinto

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la empresa Rio Tinto, Barbara Fochtman, Managing Director e Ignacio Costa, Gerente General en Argentina.

El encuentro de la Mesa del Litio, realizado en la ciudad de Nueva York es parte de la agenda de Argentina Week. Allí, se ratificó el compromiso de la compañía con el NOA al confirmar un hito para la minería salteña: el inicio formal de las exportaciones desde el proyecto Rincón.

"Este paso concreto transforma el enorme potencial de nuestros recursos en desarrollo, producción y empleo para los salteños. Seguimos trabajando para consolidar a Salta como protagonista de la transición energética global”, destacó el gobernador Sáenz.

La compañía realizará el primer envío comercial de carbonato de litio producido en el yacimiento Rincón, ubicado en la Puna salteña. Este lote inicial consiste en 200 toneladas distribuidas en 10 contenedores que, tras ser embarcados en el Puerto de Buenos Aires, tienen como destino final Shanghái, China. Allí, la carga será recibida en un almacén propio para su posterior distribución en el mercado asiático.

Durante la mesa de trabajo, los directivos de la empresa calificaron la Argentina como hub estratégico del portafolio de litio de la compañía en Sudamérica.

Se subrayó que con este avance, Rio Tinto se convierte en la única productora de carbonato de litio del país con exportación activa en las tres provincias del NOA.

Asi, la empresa tiene operaciones desde hace casi treinta años en Catamarca, a través del proyecto Fénix, y desde 2014 en Jujuy con el proyecto Olaroz.

En Salta, el proyecto Rincón prevé adicionar una capacidad de producción anual de 53.000 toneladas de carbonato de litio grado batería mediante dos trenes de producción, iniciando en 2028 con el primero de 25.000 toneladas.

También en el encuentro, las partes coincidieron en el objetivo de profundizar la articulación público-privada y consolidar una cadena de valor del litio competitiva y sostenible para la transición energética.

Se conversó asimismo sobre la promoción de empleo calificado, en línea con los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Sáenz se reunió con directivos de Amazon

El gobernador de Salta también estuvo en la sede de Amazon Web Services (AWS), empresa líder mundial en innovación tecnológica. El mandatario fue invitado a una sesión ejecutiva privada junto a un selecto grupo de líderes para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la competitividad económica y el desarrollo gubernamental.

"Intercambiamos experiencias sobre innovación, inteligencia artificial, gestión de datos y servicios digitales que pueden ayudarnos a seguir modernizando el Estado y mejorar la atención a los salteños", destacó el Gobernador tras el encuentro.

Sáenz subrayó que "la tecnología y la innovación son claves para construir un gobierno más eficiente, ágil y cercano a la gente” y afirmó que continuará “trabajando para incorporar las mejores herramientas al servicio de nuestra provincia”.

La sesión exploró cómo la IA está redefiniendo la economía global, en un contexto donde AWS proyecta una inversión superior a los 200 mil millones de dólares para infraestructura tecnológica en la próxima década.

El mandatario salteño intercambió visiones con referentes mundiales de la firma, entre ellos Tarik Makota Director y Senior Principal Solutions Architect de AWS, asesor estratégico en transformación digital para gobiernos y Sri Elaprolu Director del Centro de Innovación en IA Generativa de AWS, con más de 25 años de trayectoria en el sector. El encuentro permitió explorar nuevas líneas de cooperación que contribuyan al desarrollo digital y productivo de Salta

Este encuentro en Nueva York profundiza un trabajo que la Provincia viene realizando a través de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos.

En noviembre de 2024, se presentó una plataforma gratuita de cursos sobre tecnologías de la nube, innovación digital e Inteligencia Artificial, impulsada por el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Modernización del Estado en articulación con Amazon Web Services.

La propuesta tuvo como objetivo democratizar el acceso a conocimientos tecnológicos y fortalecer las habilidades digitales de estudiantes, emprendedores, pymes y agentes públicos, promoviendo la innovación y acompañando los procesos de transformación digital en la provincia.

En este marco, Amazon Web Services aportó la plataforma de formación y los contenidos educativos especializados, ofreciendo cursos gratuitos, materiales de aprendizaje y buenas prácticas en tecnologías emergentes. Además, brindó acompañamiento técnico y la participación de especialistas para acercar herramientas y conocimientos vinculados a la computación en la nube y la Inteligencia Artificial.