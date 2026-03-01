PUBLICIDAD

1 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Deporte inclusivo
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Minería

Rio Tinto proyecta 50.000 toneladas anuales de litio

El proyecto prevé una inversión de 2.500 millones de dólares.
Domingo, 01 de marzo de 2026 01:18
El gobernador Gustavo Sáenz con los directivos de la empresa.
El gobernador Gustavo Sáenz recibió a las autoridades globales de la minera Rio Tinto, encabezadas por el CEO de Aluminium & Lithium, Jérôme Pécresse y de la que también participaron Mathieu Perreault, General Manager Finance, Lithium e Ignacio Costa, Gerente General de Argentina, Lithium. Por la provincia estuvieron el ministro de Producción Ignacio Lupión y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo.

Durante la reunión, se analizaron los avances y próximos pasos del proyecto Rincón Lithium, que tras el anuncio de inversión de 2.500 millones de dólares y enmarcado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se encamina a ser la primera operación de litio a escala comercial de la firma en la provincia.

El Gobernador señaló que en el eje minero, Salta se ha consolidado como la plaza más atractiva de la región. En litio, es la provincia con mayor número de minas habilitadas, liderando el camino hacia la transición energética. Ratificó que la licencia social constituye un eje irrenunciable, así como la sustentabilidad.

En esta línea, los directivos de la compañía ratificaron ante el Gobernador su compromiso de avanzar y profundizar la colaboración con las comunidades locales, bases construidas desde el inicio del proyecto en 2022.

Se puntualizó que Rincón prevé alcanzar una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio grado batería mediante la operación de dos trenes de producción, iniciando en 2028 con el primero de 25.000 toneladas.

En paralelo, ya se encuentra en funcionamiento la planta piloto Rincón 3000 y avanzan obras complementarias, entre ellas la ampliación de la capacidad del campamento y la infraestructura asociada al proyecto.

 

Temas de la nota

