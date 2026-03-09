PUBLICIDAD

9 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Crecida del río Bermejo
IPS
Gustavo Sáenz
Liga Profesional
Atentado a la AMIA
Mojtaba Jamenei
Irán
Donald Trump
Javier Milei
Misiones
Nacionales

Escándalo en Misiones: por el Día de la Mujer, entregaron escobas, baldes y haraganes

El intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring, defendió la organización del evento.
Lunes, 09 de marzo de 2026 22:41

El Municipio de Colonia Aurora, en la provincia de Misiones, conmemoró el Día de la Mujer con polémica al entregar baldes, haraganes y escobas.

“Para homenajear y reconocer el rol fundamental de las mujeres de nuestra comunidad”, sostiene la publicación en la cuenta de Facebook perteneciente a la comuna, donde se difundieron imágenes del intendente Carlos “Cali” Goring junto a las mujeres que recibieron los “premios”.

En las imágenes se observa a las participantes con haraganes, escobas, baldes y otros artículos de limpieza, que generaron críticas en Internet, por lo que el jefe comunal salió a dar explicaciones.

Goring afirmó en declaraciones a una radio local que “a veces es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan, se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”.

“Esos elementos estaban relacionados con los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, señaló, al tiempo que agregó: “Hubo más de 80 sorteos con más regalos para las mujeres” en el festejo llevado a cabo en un predio municipal.

La localidad se encuentra ubicada en el centro-sur del distrito, tiene una población de 10.000 habitantes y se destaca por la producción de yerba mate, tabaco y soja.

