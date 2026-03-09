Moria Casán contra Andrea Del Boca: "No sé si distingue la ficción de la realidad"

La llegada de Andrea del Boca a Gran Hermano generó cientos de reacciones, tanto de la audiencia como de los propios famosos. Entre las repercusiones, se sumó la de la conductora Moria Casán, quien analizó el perfil de la actriz y recordó su pasado familiar.

La mediática habló con las cámaras de Puro Show para cuestionar el presente mediático de Del Boca.

Para la “One”, la exposición de la actriz la llevó a ver de otra forma la realidad: “Es una persona que es una actriz, ella está acostumbrada a la ficción desde chiquita. Yo no sé si hace una gran distinción de la realidad", respondió cuando le consultaron sobre su presente en Gran Hermano.

"Y hasta ahora está en un reality que tiene mucho de ficción, porque cuando vos sabés que tenés una cámara, siempre hay una ficción”, analizó. “Desde chica ha trabajado con la ficción, entonces para mí no sé si ella distingue mucho ficción de realidad. Y la maneja a su antojo. Cuando la justicia se le metió en la cama, después ella se queda…He escuchado una nota de ella que decía que no conocía al padre de su hija, que lo conoció dos meses nada más”, sumó filosa.

La mediática también se refirió a los rumores sobre el pasado de la actriz y el control que tenía su familia —conocidos como “El Clan del Boca”— sobre ella: “Era un secreto a voces que la familia era así y no permitía... la cubría”.

Además, recordó el momento en el que compartieron un proyecto: “Yo trabajé con ella en... y la madre era una especie también así de señora toda vestida de negro con su pelo, su rodete... muy García Lorca. Trabajé con ella en la película "Un tal Funes", que trabajamos con (Jorge Luis) Borges, en cine. Creo que tenía como una cosa que no se la podía mirar, muy de diva y todo. Bueno, ahora viste que te ven hasta el…”, cerró entre risas.

También puso en tela de juicio sus declaraciones con respecto al padre de su hija, Anna Chiara: “Una persona que al padre de la hija lo conoce dos meses nada más, que dice que no sé... una cosa rara. Creo que vi una entrevista que le habían hecho y dice: ‘¿Pero qué, no te diste cuenta de que este papá abusaba?’ o algo así, y dice: ‘No, porque lo conocí dos meses’”.

“La respuesta es rarísima, se trataba del abuso de la piba, entonces es muy difícil de creerle”, sentenció la lengua karateka.