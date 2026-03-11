Chile gira a la derecha: José Antonio Kast asumió como presidente y recibió a Milei en la ceremonia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

José Antonio Kast asumió este 11 de marzo de 2026 como nuevo presidente de Chile en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso. Con su llegada al poder comienza un nuevo ciclo político en el país, marcado por un giro hacia posiciones más conservadoras después del gobierno de Gabriel Boric.

Durante el acto oficial, Kast recibió la banda presidencial y juró junto a su gabinete ante autoridades nacionales y delegaciones internacionales. El traspaso de mando marcó el inicio formal de su mandato presidencial para el período 2026-2030.

Un giro político en Chile

La llegada de Kast al poder representa el cambio político más pronunciado hacia la derecha en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. Analistas interpretan su triunfo electoral como una respuesta al aumento de la inseguridad y a la demanda de mayor control migratorio.

Durante su campaña presidencial, el dirigente del Partido Republicano centró su discurso en combatir el crimen, reforzar las fronteras y aplicar reformas económicas orientadas a reducir el gasto público y estimular la inversión.

Javier Milei y José Antonio Kast. FOTO: EFE

Milei participó de la ceremonia

Entre los invitados internacionales al cambio de mando estuvo el presidente argentino Javier Milei, quien llegó al Congreso de Valparaíso para asistir a la investidura del nuevo mandatario chileno.

El líder libertario asistió acompañado por su hermana Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno. Su presencia fue interpretada como un gesto de cercanía política entre ambos líderes, que comparten posturas económicas liberales y discursos duros en materia de seguridad.

Javier Milei y José Antonio Kast en el traspaso de mando de Chile este 11 de marzo FOTO: EFE

Invitados internacionales al cambio de mando

La ceremonia reunió a parlamentarios, autoridades y líderes internacionales. Entre los asistentes también estuvieron el rey Felipe VI de España y otros jefes de Estado o representantes de distintos países.

Otras de las figuras que destacó fue la presencia de María Corina Machado, referente opositora de Venezuela.

El evento se realizó en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde se desarrolló el acto institucional que formalizó el inicio del nuevo gobierno chileno.

Javier Milei en la asunción del presidente José Antonio Kast en Chile. FOTO: EFE

Las prioridades del nuevo gobierno

Kast asumió la presidencia con la promesa de implementar un “gobierno de emergencia” orientado a enfrentar el aumento del crimen y reforzar el control migratorio, dos temas que dominaron el debate político durante la campaña electoral.

El nuevo mandatario también planteó reformas orientadas a dinamizar la economía, reducir el gasto estatal y promover políticas más duras en materia de seguridad pública.

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast es un político chileno nacido en 1966 y líder del Partido Republicano de Chile. Fue diputado durante varios períodos y se convirtió en una de las figuras más visibles del sector conservador del país.

En las elecciones presidenciales de 2025 ganó el balotaje con alrededor del 58 % de los votos, imponiéndose sobre la candidata de izquierda Jeannette Jara.

Su campaña estuvo centrada en promesas de mano dura contra el crimen, control migratorio y reformas económicas orientadas a reducir el gasto público.

Kast ya había competido en elecciones presidenciales anteriores y finalmente logró llegar al poder en su tercer intento.