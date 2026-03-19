Saeta: la suba pedida para el boleto ya quedó corta

El proceso para definir un nuevo precio del boleto de colectivo en el área metropolitana de Salta sumó un elemento de incertidumbre que podría derivar en un incremento mayor al previsto. Desde Saeta admitieron que el pedido de suba presentado ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) quedó desfasado por los aumentos recientes en los combustibles y otros insumos, en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán y sus implicancias en el sector energético.

La empresa estatal salteña había solicitado elevar la tarifa de $1.150 a $1.486, pero desde la presentación, realizada en febrero, los costos clave del sistema volvieron a modificarse, según sostuvieron.

"Las variables cambian constantemente", afirmó ayer el presidente de Saeta, Claudio Mohr, en una entrevista con Radio Salta, donde dejó abierta la posibilidad de revisar el monto en discusión.

Quedó atrás

El principal factor que desactualizó el cálculo tarifario es el precio del combustible. Según detalló Mohr, desde que se formalizó el pedido se registraron incrementos de entre el 7% y el 9%, lo que impacta de manera directa en la estructura de costos del transporte.

"Esto desestabiliza cualquier estudio de costos", afirmó el titular de la empresa, al tiempo que remarcó la dificultad de proyectar en un escenario económico volátil. Si bien evitó precisar una nueva cifra, reconoció que el valor del boleto podría ubicarse "cerca de los 1.500 pesos".

En este marco, Mohr dijo que se analiza si es posible introducir modificaciones al pedido original antes de la audiencia pública.

"Tenemos que ver si técnicamente se puede incorporar algún cambio dentro del proceso", explicó.

La AMT convocó a una audiencia pública para el 30 de marzo, a partir de las 8, en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced. Se trata de una instancia formal en la que usuarios y actores institucionales podrán expresar sus posiciones respecto de la propuesta tarifaria.

El pedido de Saeta se fundamenta en el incremento de los costos operativos, principalmente el combustible y los salarios del sector, además del impacto que generó la reducción de subsidios nacionales al transporte.

Quienes deseen participar podrán inscribirse y consultar el expediente en la sede de la AMT, en la ciudad de Salta, hasta el 26 de marzo. La audiencia será un paso clave antes de que el organismo regulador defina el nuevo cuadro tarifario.

Menos pasajeros

El escenario del sistema no solo está condicionado por los costos, sino también por una caída en la demanda. Según datos oficiales de la empresa, en enero de 2025 se registraron 9,2 millones de viajes, mientras que en enero de 2026 la cifra descendió a 7,8 millones, lo que refleja una baja significativa en la cantidad de usuarios.

Mohr vinculó esta tendencia con el enfriamiento de la actividad económica. "La gente está consumiendo menos y, por ende, necesita menos transporte", señaló, en línea con los indicadores que también muestran una retracción en el comercio y la industria.

Aplicaciones

Otro de los factores que aparece en el análisis es la competencia de las aplicaciones de transporte (Uber, Didi). Si bien desde SAETA reconocen que pueden influir en determinados trayectos, relativizan su impacto en el conjunto del sistema.

Según explicó Mohr, estas plataformas tienen mayor incidencia en recorridos cortos, donde los costos pueden resultar competitivos en ciertos horarios. Sin embargo, en trayectos más largos —característicos del sistema metropolitano— el colectivo sigue siendo la opción predominante.

De todos modos, el titular de la empresa insistió en que la principal causa de la caída de pasajeros es la menor circulación general derivada de la situación económica.

Subsidios

El esquema de financiamiento del transporte también suma complejidad. Actualmente, una parte significativa de los usuarios no abona el boleto debido a distintos beneficios vigentes. Según aclaró Mohr, aproximadamente 5 de cada 10 pasajeros pagan el pasaje, mientras que el resto accede a gratuidades para utilizar el transporte público.

En paralelo, el sistema mantiene herramientas como el transbordo, que permite combinar viajes con un costo reducido. En promedio, se registran alrededor de 2,3 millones de transbordos mensuales, con picos y variaciones según la demanda.

Además, el subsidio provincial continúa siendo un componente central para sostener la prestación del servicio, en un contexto donde los aportes nacionales han disminuido.