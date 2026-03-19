Vales sin control en el juicio a Gonza

El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza, el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y el concejal Aldo Gonza (hermano de "Kila") continuó con la declaración de cuatro testigos, dos de ellos con identidad reservada.

Una exempleada del área contable aseguró que trabajó "en negro" durante la gestión y que los pagos se realizaban en efectivo a través de planillas. También describió un sistema de vales utilizados para justificar la salida de dinero de la caja municipal, en muchos casos sin detallar su destino.

Según su testimonio, los fondos —provenientes de contribuyentes— se guardaban en la Secretaría de Hacienda en lugar de ser depositados en el banco, y el mecanismo de vales funcionaba en paralelo al sistema formal. Además, señaló que Aldo Gonza, sin cargo oficial, retiraba dinero con autorización del entonces secretario.

Más irregularidades

La testigo también afirmó que se presentaban facturas sin procesos de contratación y que, en algunos casos, los vales eran luego reemplazados por esos comprobantes. Sostuvo que con el tiempo comenzó a advertir irregularidades en el manejo de los fondos y en los procedimientos administrativos.

Durante la jornada también declararon una exempleada de la comuna y un vecino propietario de un taller mecánico, en el marco de la etapa testimonial del proceso.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. Interviene la fiscal Claudia Geria, junto a la querella en representación del municipio. Los imputados enfrentan cargos por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en el caso del exintendente, también por negociaciones incompatibles con la función pública.