Juana Levin: "El presidente Milei debería cuidar su lengua frente a una potencia radicalizada como es Irán"

Juana Levin vive al sur de Israel desde 1973, tiene 84 años, y aunque nació en Córdoba, tiene a Salta prendida en su corazón. Juana vivió en Rosario de Lerma en su juventud y fue maestra durante 10 años en la escuela Gurruchaga, donde sembró un inmenso cariño que sigue cosechando entre quienes fueron sus alumnos, vecinos y amistades que mantiene intactas, a quienes ha visitado muchas veces en estos más de 50 años desde que decidió volver a sus raíces en Israel. En 2025 estuvo en Tucumán, visitando a un hermano, y por problemas de salud no pudo llegar a Salta. Ella lo describe así: "Soy de muchos lugares, mi destino es vivir con el corazón partido por tanta gente querida que no puedo ver". Con una lucidez y un conocimiento que impresionan, Juana se expresa en las redes sociales sobre la realidad de medio oriente y, por lo mismo, Facebook le cerró la cuenta varias veces. Ella denuncia con firmeza estas cancelaciones y sigue reportando con nuevos perfiles el día a día de la guerra desde el refugio que la mantiene viva cuando suenan las alarmas y llueven misiles en Israel.

¿En qué zona de Israel vive y cómo se siente la guerra allí?

Yo vivo en el sur de Israel, a 20 kilómetros de la Franja de Gaza y a 80 kilómetros de Tel Aviv. Aunque la ciudad donde vivo está en la mira de los ataques iraníes porque aquí está el centro atómico de Israel, no es la zona más bombardeada. Los que más están sufriendo el ataque son los del norte y el centro de Israel. De todos modos yo duermo vestida porque las alarmas suenan todos los días aquí y hay que correr al refugio.

¿El ensañamiento de Irán contra Israel es por la hegemonía territorial?

Irán ha prometido probar la bomba nuclear en Tel Aviv, ellos tienen un uso indiscriminado del uranio, mucho más del permitido por normas internacionales y nunca han dejado a las autoridades de las Naciones Unidas (ONU) ingresar a controlar el uso del uranio. Son realmente de temer porque es un gobierno de musulmanes radicalizados, una teocracia totalitaria que ha prometido hacer desaparecer del mapa a Israel y no se conforma con eso, sino que expande sus conexiones y poderío en el mundo entero, incluso sembrando el terror, como pasó en la Argentina en el año 92 y en el 94 con las bombas en la Embajada de Israel y en la AMIA. Con eso se ve que América Latina también es un blanco importante para Irán. El Líbano era llamada la perla de medio oriente y ahí también se metió Irán armando al grupo terrorista Hezbollah. El poder armamentístico que tiene Irán es enorme y sus células están en todo el mundo.

¿Hay alguna esperanza de paz en la región?

La única esperanza de un revés para Irán, pienso yo que es la rebeldía del pueblo iraní. Ahí todos están cansados del sometimiento del poder supremo, las mujeres son menos que nada. No solo tienen que andar con el paño negro en la cabeza, sino que cualquier excusa es válida para arrestar a una mujer, violarla y matarla. El fundamentalismo religioso que ellos practican es muy cruel sobre todo con las mujeres. A las niñas de 7 años las casan con hombres que pueden ser sus abuelos y por regla las mantienen sin sexo o vírgenes hasta los 9 años, cuando ya las consideran listas para la sexualidad. En cualquier otro lugar del mundo eso es pedofilia, un crimen salvaje. Los jóvenes de Irán se han levantado en contra del régimen hace unos meses y hubo una matanza en Irán de su propio pueblo. A la prensa mundial le dijeron que eran unos 35 mil jóvenes en rebeldía, pero por acá se sabe que eran cerca de 100 mil. Y cuando el pueblo se rebela, ahí es cuando todo cambia, desde adentro.

Si viviese en Argentina ¿tendría miedo de las amenazas iraníes luego de que el presidente Milei se alineara con Trump en esta guerra?

Realmente si, yo tendría miedo. De hecho ya han demostrado que no tienen piedad y han atacado a la Amia y a la Embajada de Israel. El presidente argentino y cualquier mandatario, debería cuidar su lengua frente a estas fuerzas radicalizadas. Milei es un hombre muy respetado en Europa, tiene gran imagen en el mundo, cosa que no había pasado con los presidentes argentinos anteriores conocidos por la corrupción y nada más. Pero insisto que debería cuidar su lengua.

¿Cómo ve la actuación del presidente Trump en esta guerra?

Trump más que un político es un hombre de negocios. Sus estrategias y alianzas están orientadas a los negocios, a la conveniencia económica para los Estados Unidos y usa todo el poder de ese país en esa dirección.

¿Cómo es el día a día, hay clases por ejemplo?

Los chicos en Israel no van a la escuela desde que comenzó la guerra. Es una decisión adecuada porque estamos siendo bombardeados todo el día. Varias bombas cayeron en escuelas. Se dice que la guerra cesará para la Pascua, en abril. Esperamos que así sea. Acá en Israel, las escuelas y las casas se construyen con refugios subterráneos. Pero en el caso de las escuelas el riesgo es muy grande aun teniendo refugios. En el caso de las casas, las viejas, como la mía, no tienen refugio así que para estos vecinos hay refugios comunitarios. Yo cada vez que suena la alarma camino 80 metros desde mi casa al refugio, trato de hacerlo sin prisa para no caerme y romperme los huesos. A muchos les pasa que se asustan y corren, a mi edad eso no termina bien. Llego al refugio y bajo 30 metros de escaleras, ahí hay camas y abrigo porque al ser subterráneo es como una heladera. Me acompañan mis gatos que me calientan los pies.

¿Planea visitar Argentina cuando cese el fuego?

Me encantaría, pero no vuela ningún avión ahora. Yo añoro mucho a Rosario de Lerma, fui muy feliz ahí. Tengo mucha gente querida, especialmente mi amiga Beba González, hemos sido hermanas espirituales y mi deseo de volver a verla es inmenso. En 2025 viajé a la Argentina y llegué hasta Tucumán donde tengo un hermano, pero enfermé del estómago y hasta que me recuperé, que a los 84 cuesta todo más, ya me tuve que volver. Soy un poco de todos lados, mi destino es vivir con el corazón partido.