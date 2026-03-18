Los campeones salteños, listos para el Mundialito de Cataluña

El sueño no para de crecer. La Selección Sub-13 de la Liga Salteña de Fútbol, que participará del Mundialito 2026 en la ciudad española de Costa Dorada, Cataluya, entre el 29 de marzo y el 5 de abril, fue presentada ayer en el estadio mundialista Padre Martearena, durante un acto que estuvo encabezado por el presidente de entidad Sergio Chibán.



Los campeones del Torneo Nacional de Ligas 2025, que hicieron historia para Salta junto a los campeones del Sub-15, estuvieron encabezados por el entrenador Alejandro Frezzotti y su cuerpo técnico, como así también los integrantes del Comité Ejecutivo de la Liga Salteña.

Además, hubo una gran presencia de padres y familiares de los jugadores.

Cabe destacar que la Selección Sub-13, que recibió a primera hora de la tarde de ayer el reconocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad,encabezado por su presidente Darío Madile, partirá hacia Buenos Aires el próximo jueves 26 de marzo y un día después partirán desde Ezeiza hacia el Viejo Continente.

"A Salta y a la Argentina"

Durante el acto, Chibán resaltó la experiencia de los chicos al remarcar que "van a tener la posibilidad de participar en uno de los campeonatos más importantes del mundo de Inferiores y van a tener el enorme privilegio de representan no solo a Salta sino a toda a Argentina".

El mandatario también le mostró el camino a los campeones al resaltar que "seguramente la historia volverá a repetirse, no como chicos, sino como profesionales del fútbol".



"La carrera de ustedes comienza hoy", insistió.

Pero a su vez marcó la cancha: "La Liga está haciendo un enorme esfuerzo. Vamos a estar nueve días todos junto y la forma de retribuir tanto esfuerzo de la Liga es con un excelente comportamiento".



Cabe destacar que el viaje en su totalidad, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, como así también el transporte y hospedaje en Cataluña, corre por cuenta exclusiva de la entidad rectora del fútbol salteño.

Los campeones comenzarán el torneo enfrentando a Barcelona, a la Selección de México, Cambridge y cerrará la fase de grupos ante Liverpool. En la cita europea habrá 5.000 futbolistas pertenecientes a 250 equipos de los 5 continentes.