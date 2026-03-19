Abre la primera Escuela Municipal de Mecánica: lo que tenés que saber para inscribirte 

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La Municipalidad de Salta pondrá en marcha la primera Escuela Municipal de Mecánica, una iniciativa orientada a brindar capacitación en oficios con rápida salida laboral. La propuesta apunta a formar a vecinos en reparación de autos y motos, con un enfoque práctico y accesible.

El nuevo espacio contará con dos sedes y una modalidad descentralizada, con el objetivo de acercar la formación a distintos barrios de la ciudad.

Cómo inscribirse: fechas, lugar y horarios

Las inscripciones se realizarán de forma presencial los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910.

El trámite podrá realizarse en doble turno:

De 9 a 13

De 15 a 19

En total, habrá 4.000 cupos disponibles, lo que convierte a esta propuesta en una de las más amplias en materia de formación laboral en la ciudad.

Requisitos para anotarse

Quienes quieran acceder a la capacitación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 16 y 65 años

Residir en Salta Capital

Presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción

No es necesario tener el secundario completo

Dónde se dictarán las clases

Las clases y talleres se desarrollarán de manera descentralizada, utilizando espacios barriales para facilitar el acceso. Entre los lugares confirmados se encuentran:

SUM de barrio Libertad

CIC de barrio Unión

El objetivo es que la capacitación llegue directamente a los vecinos, evitando traslados y facilitando la participación.

La iniciativa surge como respuesta a los pedidos de los vecinos en distintos barrios, en un contexto donde el acceso al empleo formal sigue siendo un desafío. La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para generar ingresos y fortalecer la independencia económica.

El anuncio fue realizado por el intendente Emiliano Durand durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, señaló: “Buscamos brindar más oportunidades para los vecinos. Queremos que los salteños aprendan oficios que la Inteligencia Artificial no puede reemplazar. Es una gran salida laboral para quienes se interesen en aprender”.

La propuesta académica de la escuela no solo se limitará a la mecánica integral de autos y motos, sino que también incluirá formación especializada en chapa y pintura.

