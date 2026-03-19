Apareció Esmeralda en buen estado de salud, la nena de dos años que buscaban en Córdoba: hay un detenido

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconocía. Este jueves antes del mediodía, la menor fue encontrada con vida apareció en un descampado cerca del río de Cosquín. Hay una persona detenida.

El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

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