PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
19 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juicio a Kila Gonza
Auto Club Salta
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
narcotráfico
Selección Sub-13
dia del artesano
cerrillos
Emilia Mernes
alerta sofía
Juicio a Kila Gonza
Auto Club Salta
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
narcotráfico
Selección Sub-13
dia del artesano
cerrillos
Emilia Mernes
alerta sofía

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Apareció Esmeralda en buen estado de salud, la nena de dos años que buscaban en Córdoba: hay un detenido

La Fiscalía de la Córdoba confirmó el hallazgo. No se esclareció el lugar de donde la encontraron. 
Jueves, 19 de marzo de 2026 11:25

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconocía. Este jueves antes del mediodía, la menor fue encontrada con vida apareció en un descampado cerca del río de Cosquín. Hay una persona detenida.

Notas Relacionadas

El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

....Nota en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD