CCU lanza el Salta su Programa de Formación Laboral para jóvenes

En Argentina, 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no logran acceder a su primer empleo, y quienes lo consiguen muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad.

Particularmente en Salta, el acceso al primer empleo formal representa uno de los principales desafíos para los jóvenes, especialmente en contextos de alta informalidad laboral. En este marco, y con el apoyo de la Municipalidad de Salta, llega a la provincia la segunda edición de Academia CCU Jóvenes, una iniciativa que busca brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante seis meses, 60 jóvenes de Salta, Mendoza y Luján recibirán capacitación en gestión de punto de venta, reposición, atención al cliente y ventas, combinando formación teórica con prácticas en empresas aliadas. Además, el programa incluye el desarrollo de habilidades interpersonales y competencias digitales, acompañados por mentores voluntarios de las compañías participantes.

"Creemos que generar oportunidades reales es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Este programa nació con esa convicción: fortalecer condiciones para la empleabilidad, y los resultados de la primera edición nos impulsan a seguir creciendo", señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

En 2025, la primera edición del programa formó a 36 jóvenes de Mendoza y Luján, de los cuales el 80% ya consiguió empleo formal. Este año, la iniciativa suma a Salta y amplía la red de aliados estratégicos.

"En Pescar trabajamos para que la formación se transforme en empleo. Cuando empresas como CCU se comprometen y abren sus puertas, el impacto es real: los jóvenes acceden a experiencias dentro del mundo laboral, desarrollan sus habilidades y talento, y pueden proyectar un futuro mejor. Ya no alcanza sólo con educar para el mundo del trabajo, tenemos que generar inclusión laboral real."

comentó Silvia Rueda de Uranga, Directora de la Fundación Pescar.

El programa es implementado junto a Fundación Pescar, organización con más de 20 años de trayectoria en formación e inserción laboral. Además, cuenta con la participación de Carrefour, que ofrece sus espacios para las prácticas profesionales.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Blue Moon,Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

En 2022 selló una alianza estratégica con Danone, para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de unir esfuerzos entre dos empresas pioneras de la industria de las bebidas a nivel nacional y consolidar el liderazgo en la elaboración de aguas puras y saborizadas. Con el propósito de brindar hidratación saludable a la mayor cantidad de personas cuidando el planeta, ADO elabora y comercializa las principales marcas de aguas puras y saborizadas del mercado argentino: Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío.

Cuenta con dos plantas, una en Chascomús y otra en Las Heras, Mendoza.

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