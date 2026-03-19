Dictan prisión preventiva para Daniel Serapio, acusado del femicidio de Natalia Cruz y para dos de sus familiares

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se evaluó el pedido de prisión preventiva realizado oportunamente para Daniel Orlando Serapio, como autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio), en perjuicio de Natalia Cruz, y de desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real y para dos hombres mayores de edad, como coautores del delito de encubrimiento agravado por vincularse a un delito particularmente grave.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, luego de escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, hizo lugar al pedido de la titular de la Unidad de Femicidios, y dictó la prisión preventiva de Serapio y de los otros dos acusados, considerando la gravedad del hecho endilgado y los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación.

También ordenó al Servicio Penitneciario que prevea las medidas necesarias para el resguardo psicofísico del principal acusado y se le brinden los tratamientos médicos y psiquiátricos que correspondan.

El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz resultó gravemente lesionada y falleció posteriormente en el hospital local.

Serapio, expareja de la mujer y sindicado como principal sospechoso, huyó del lugar y estuvo prófugo durante 11 días en la zona de precordillera y tras un exhaustivo operativo de búsqueda, fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.

En tanto, los otros dos acusados, familiares de Serapio, se encuentran imputados como sospechosos de haber colaborado activamente con el presunto femicida.