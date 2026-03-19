Danza, sabores y folklore en el Mercado Artesanal para festejar el Día del Artesano en Salta

Mañana 20 de marzo, desde las 13, el Mercado Artesanal de Salta abrirá sus puertas para celebrar el Día del Artesano con una propuesta que combina tradición, música en vivo y sabores regionales. La jornada contará con patio gastronómico, demostraciones en vivo y el cierre a cargo de Christian Herrera, uno de los referentes actuales del folklore argentino.

La Secretaría de Cultura de la Provincia, a través del Mercado Artesanal, invita a salteños y turistas a ser parte de esta celebración dedicada a quienes mantienen vivos los oficios y saberes ancestrales. Durante la tarde, artesanos trabajarán en vivo mostrando el proceso productivo de distintas disciplinas como cerámica, talla en madera, cuero, metales y textiles. Además, habrá degustación de productos regionales y vinos artesanales. Todas las actividades se desarrollarán en el predio parquizado del Mercado, ubicado en avenida San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

El escenario contará con una destacada grilla artística: Dagaz Canto, Las Viajeritas, Trashumantes, Charanguita Martínez, Ilusión Salteña, Páyru y Edwin y Los Runas. La danza estará representada por el Ballet Tradición Joven y el Ballet Los Hijos de Fierro. El cierre estará a cargo de Christian Herrera, cantor y compositor salteño que se ha consolidado como una de las voces más representativas de la nueva generación del folklore, con un estilo que rescata las raíces y la identidad del norte.

En el marco de los festejos, 26 artesanos de distintos puntos de la provincia recibirán su Carnet de Artesano, en cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal y la Ley 7237, que reconoce a la actividad como parte fundamental del patrimonio cultural de Salta.

Las actividades continuarán con una agenda extendida durante el mes:

Viernes 20 de marzo, 10 horas

Presentación de la 6° Feria de Producciones Andinas “Amblayo Vivo”, con participación de artesanos y productores de Isonza, Río Salado y Amblayo.

Sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 10 a 13 y de 15 a 18 horas

Taller intensivo de modelado de piezas decorativas de la Cultura Diaguita Calchaquí, a cargo de los ceramistas Leonardo Guaimás y María de los Ángeles Serrano.

Viernes 27 de marzo, 8:30 horas

Charla taller “Mujeres artesanas aliadas para la transformación social”, con la abogada de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidades, Belén Jiménez, y la abogada laboralista invitada Victoria Sajama, quien abordará el impacto de la reforma laboral.

Lunes 30 de marzo, 17 horas

Primer Encuentro de mujeres copleras con historia, a cargo de la Comunidad Indígena Coyas Unidos y el Consejo de la Mujer, con la participación de Teófina Urbano y Balvina Ramos.

Con esta propuesta, el Mercado Artesanal de Salta refuerza su rol como espacio de encuentro y difusión de las expresiones culturales que forman parte de la identidad viva de la provincia.