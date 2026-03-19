Activaron el Alerta Sofía por una nena de 2 años que desapareció en Córdoba: "Se la llevaron"

El miércoles 18 de marzo de 2026 fue la última vez que Esmeralda Pereyra López de 2 años fue vista. La desaparición de la nena alerta a toda la comunidad y las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la provincia de Córdoba.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad tras la desaparición de Esmeralda en la localidad de Cosquín. Según las fuentes fiscales, la última vez que la vieron fue alrededor de las 14:30hs. en su domicilio ubicado en Bº San José Obrero.

Se anunció que Esmeralda mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tiene tez blanca, cabello castaño, largo y ondulado que le llega por los hombros y ojos marrones. La Fiscalía de Instrucción 2do turno de Cosquín a cargo de la Dr. Silvana Pen solicita que ante cualquier información, comunicarse con la línea 134, 911 o acercarse a una sede policial.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Juan Pablos Quinteros también expresó su preocupación ante la desaparición y activó la Alerta Sofía. Esta alerta tiene el objetivo de “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en Alto Riesgo Inminente”.

Durante una entrevista con Telenoche, el Ministro detalló: “Está la fiscal Silvana Pen en el lugar a pedido que seamos extremadamente prudentes en la información que brindamos”.

“Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Estamos trabajando con drones de visión nocturna, sigue el rastrillaje por el río, estamos a 300 o 400 metros del río con Bomberos Voluntarios de la zona con el Duar y vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda”, explicó Juan Pablos Quinteros sobre el operativo.

Comentó que la magnitud del despliegue es grande ya que están trabajando 104 personas. “Vamos a seguir trabajando toda la noche y vamos a seguir trabajando hasta que la encontremos. Acabamos de cortar una comunicación con el Sistema Federal de Búsqueda y todo el equipo de Protex, y todo el equipo de Nación y se acaba de activar el alerta Sofía para la búsqueda”, agregó.

El pedido de la familia de Esmeralda

La tía de Esmeralda, Florencia, expresó su preocupación en diálogo con ElDoce.TV y afirmó: “Alguien se la llevó”. Según su descripción, la menor vestía un body gris al momento de la desaparición.

“Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla. Ella podía hablar, moverse, es inquieta, pero sale afuera y vuelve adentro de la casa, no se va para ningún lado”, explicó reforzando la hipótesis de que alguien podría haber intervenido.