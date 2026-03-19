Mundial 2026: la FIFA confirmó que Irán jugará en Estados Unidos y no habrá cambios de sede

La FIFA ratificó que no habrá cambios en las sedes de los partidos de Irán en el Mundial 2026 y confirmó que el seleccionado asiático deberá disputar sus encuentros en Estados Unidos, tal como estaba previsto en el calendario original.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, donde dejó en claro que el cronograma no será modificado pese a los planteos recientes.

Sin cambios en el calendario

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol para tender puentes y promover la paz”, expresó Infantino.

En ese sentido, el dirigente fue contundente: “Ya tenemos un calendario”, remarcó, descartando cualquier posibilidad de trasladar los partidos.

Días atrás, la federación iraní había iniciado gestiones para no jugar en Estados Unidos y trasladar sus encuentros a México, en medio de preocupaciones por temas de visas, seguridad y tensiones políticas.

Los partidos de Irán confirmados

De esta manera, el seleccionado de Irán, que ocupa el puesto 20 del ranking mundial, jugará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense:

16 de junio: vs. Nueva Zelanda, en Inglewood

21 de junio: vs. Bélgica, en Inglewood

27 de junio: vs. Egipto, en Seattle

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con la participación de 48 selecciones.

Mensaje de paz en medio del conflicto

Desde la FIFA insistieron en que el Mundial debe ser un espacio de encuentro más allá de las diferencias internacionales.

El propio Infantino señaló que el objetivo es que todos los equipos compitan “con espíritu de juego limpio y respeto mutuo”, en un contexto global marcado por conflictos.

Voceros del organismo también confirmaron que mantienen diálogo permanente con todas las federaciones, incluida la de Irán, pero que la planificación del torneo se mantendrá sin modificaciones.