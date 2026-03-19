El seguro contra Riesgos Cibernéticos: innovación y seguridad para pymes

Con 80 años de trayectoria en el mercado de seguros, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso con la innovación y la seguridad, ofreciendo una completa protección en ciberseguridad, que no solo resguarda ante los costos derivados de ataques cibernéticos, sino también aquellos relacionados con el incumplimiento de legislaciones de privacidad y protección de datos.

¿Por qué es tan importante contar con este tipo de protección en la actualidad?

En un mundo donde las empresas son cada vez más dependientes de la tecnología, los ataques cibernéticos han aumentado significativamente. Estos incidentes no solo pueden causar pérdidas económicas, sino que también pueden dañar la reputación y la confianza de las empresas ante sus clientes. Tener un seguro especializado permite mitigar estos riesgos, asegurando que los negocios puedan recuperarse rápidamente y continuar operando sin interrupciones.

Este producto incluye coberturas clave para pérdidas económicas, como los costos para restaurar datos perdidos o corrompidos, o costos de especialistas informáticos para asistencia ante un ataque. Para la cobertura de responsabilidad civil protege, por ejemplo, ante violación de ley de protección de datos personales por violaciones de datos personales; de derechos de autor y difamación; trasmisión de virus a terceros, entre otros.

En caso de siniestro, el cliente cuenta con una línea directa 0800 para recibir atención primaria a cargo de un especialista en tecnología y legales, quien dará inicio a las medidas de contención, ya sea para minimizar el impacto del hecho o eliminarlo si fuera posible.​

"En SANCOR SEGUROS, estamos constantemente evolucionando para ofrecer soluciones adaptadas a los tiempos actuales. Con el lanzamiento de Riesgos Cibernéticos, no solo estamos protegiendo a nuestras empresas aseguradas, sino que también les brindamos la tranquilidad que necesitan para crecer en un entorno cada vez más digital", afirma Juan Pablo Trinchieri, Gerente de Integración y Planeamiento.

Con este lanzamiento, SANCOR SEGUROS continúa a la vanguardia en materia de productos y servicios del mercado asegurador, brindando soluciones efectivas y modernas, adaptadas a cada necesidad.