Marzo, el mes de la mujer, es un tiempo de formación y liderazgo. Con este lema, mañana viernes 20, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas será sede de un espacio de encuentro que reunirá a mujeres profesionales de toda la región para reflexionar, intercambiar experiencias y fortalecer el liderazgo femenino.

El Encuentro Regional de Mujeres Líderes del Noroeste Argentino (NOA), propone formar a mujeres profesionales en "Técnica, liderazgo y territorio".

Durante la jornada del viernes se abordarán temáticas estratégicas para el desarrollo del NOA como matriz productiva regional (turismo, agro y minería), economía del conocimiento, liderazgo ético, desarrollo sostenible y muchas temática más que serán tratadas por especialistas y desafiadas por el público presente.

La cita es mañana viernes 20, de 8.30 a 17.30 horas en el Edificio Abaco, avenida Belgrano 1460 de la ciudad de Salta. La modalidad es presencial y virtual. Se trata de una jornada pensada como espacio de networking e intercambio para mujeres líderes de la región.

Los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias económicas (CPCES) con DEP al día, podrán participar sin cargo. El abono para el público en general es de $10.000

Ante cualquier duda o consulta, las interesadas pueden comunicarse al teléfono: 4310899 - opc. 2. Incluso se les informará el procedimiento para la inscripción. Solicitan atención a las redes sociales del Consejo, donde se brindará más información sobre el encuentro, temáticas y disertantes.

Matriculados CPCES con DEP al día: sin cargo

Público en general: $10.000