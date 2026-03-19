Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue hospitalizado de urgencia en Buenos Aires

El guitarrista de la icónica banda AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina tras aterrizar de un viaje en Chile. La banda se encuentra en el país por compromisos laborales.

Stevie Young, sobrino de los fundadores Angus y Malcolm Young, presentó un malestar físico en pleno traslado hacia nuestro país cuando su estado de salud obligó a realizar una consulta de urgencia.

El entorno del músico de 69 años confirmó a través de un comunicado que su internación corresponde a una serie de estudios, para despejar cualquier duda sobre su salud.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios", informaron.

Para llevar tranquilidad a sus fanáticos, aclararon que la internación responde a una medida preventiva para descartar complicaciones mayores: "Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, notificaron.

A pesar de la preocupación, sus compromisos laborales siguen en pie y continuarán con su visita al país.