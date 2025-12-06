La Argentina ya tiene calendario definido del Mundial 2026: fechas, sedes y horarios confirmados por la FIFA

inicia sesión o regístrate.
La FIFA confirmó este sábado el calendario definitivo del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección Argentina ya conoce el orden, la sede y los horarios exactos de sus tres compromisos de fase de grupos. El equipo de Lionel Scaloni iniciará la defensa del título el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 22 (hora argentina); luego viajará a Dallas para enfrentar a Austria el 22 de junio a las 14 y cerrará la primera fase contra Jordania el 27 de junio a las 23.
El debut será en el imponente Arrowhead Stadium, con capacidad para 79.451 espectadores, y posteriormente la delegación recorrerá 729 kilómetros hasta el AT&T Stadium de Dallas, donde disputará dos encuentros consecutivos. La elección logística de FIFA evita desplazamientos extensos y concentra su calendario en dos ciudades clave del circuito estadounidense.
La ruta hacia la fase eliminatoria ya tiene trazos definidos. Si Argentina se clasifica como primera del Grupo J, jugará su primer cruce el 3 de julio en Miami ante el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). De avanzar, los octavos de final se disputarían el 7 de julio en Atlanta, con rivales potenciales entre los segundos de los grupos D y G (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Bélgica y Egipto, entre otros).
En cambio, si la Selección avanza como segunda, su camino sufrirá modificaciones y el rival será el ganador del Grupo H. Ese partido se jugará el 2 de julio en Los Ángeles, mientras que los octavos tendrían sede nuevamente en Dallas el 6 de julio. En ambos trayectos, nombres como Alemania, Portugal, Inglaterra, Brasil, Francia y Países Bajos aparecen como posibles cruces a medida que el cuadro avanza hacia semifinales y final.
El Mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y la gran final será el 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, a las 16 (hora argentina).
Calendario de la Argentina en el Mundial 2026
- 16 de junio – 22:00: Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium
- 22 de junio – 14:00: Argentina vs Austria – Dallas Stadium
- 27 de junio – 23:00: Argentina vs Jordania – Dallas Stadium
El calendario completo del Mundial 2026
Fase de Grupos
Jueves, 11 de junio 2026
-
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 01:00 (domingo 14/6 de Argentina) / 00.00 (Este EE.UU) Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- 13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
- 01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) / (00.00 de Este EE.UU) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- 13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 01:00 (sábado 20/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- 21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
- 01:00 (domingo 21/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- 13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- 18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 00:00 (martes 23/6) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- 20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
- 19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 22:00 (Argentina) / (21:00 Este EE.UU) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium
- 20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
- 16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
- 00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium
- 00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver
- 21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium
- 21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
- 18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium
- 23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- 20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium