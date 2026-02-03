Los Pumas ya conocen el fixture del Mundial Australia 2027

Los Pumas ya conocen el fixture completo para la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby que se disputará en Australia en 2027. World Rugby confirmó los días, horarios y sedes de los partidos correspondientes al Grupo C, que Argentina compartirá con Canadá, España y Fiji.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi debutará el lunes 4 de octubre frente a Canadá, desde las 5.45 (hora argentina), en el Brisbane Stadium de Brisbane. El segundo compromiso será el domingo 10 de octubre ante España, a las 1.15 de la madrugada (hora argentina), en el Docklands Stadium de Melbourne.

El cierre de la fase de grupos para Los Pumas será el viernes 15 de octubre frente a Fiji, desde las 23.45 (hora argentina), ya en la madrugada del sábado 16 en Australia, en el Adelaide Oval de Adelaida. Ese encuentro podría ser determinante para definir posiciones dentro de la zona y la clasificación a la siguiente instancia.

Cuándo comienza la Copa del Mundo 2027

La Copa del Mundo Australia 2027 se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre y contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos.

La gran novedad del formato será la inclusión de los octavos de final, a los que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Así quedaron los grupos:

Grupo A (Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong)

Grupo B (Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania)

Grupo C (Argentina, Fiji, España y Canadá)

Grupo D (Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal)

Grupo E (Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa)

Grupo F (Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue).

En octavos, los ganadores de los Grupos A, B, C y D enfrentarán a los cuatro mejores terceros, mientras que los líderes de los Grupos E y F se medirán con los segundos de los Grupos D y B, y los segundos de A y C lo harán ante los segundos de E y F, en un camino ya trazado rumbo a la definición del Mundial.