23°
29 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Confirmaron los horarios de Los Pumas 7’s para el Seven de Singapur

El seleccionado argentino debutará en la madrugada del sábado ante Australia.
Jueves, 29 de enero de 2026 16:21
Los Pumas 7s jugarán en la madrugada argentina.
Los Pumas 7’s ya tienen horarios para la tercera etapa del SVNS, que se jugará en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

El equipo argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, una zona exigente que promete partidos de alto nivel.

Estreno a la madrugada del sábado: Los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutarán frente a Australia a las 01:10 (horario argentino). Luego volverán a la cancha a las 04:36 para enfrentar a Nueva Zelanda y cerrarán la fase de grupos ante Francia desde las 08:02 del mismo día.

Así, Los Pumas 7’s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición final en el grupo y el camino a seguir durante el domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.

Si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro, el equipo argentino volverá a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o 04:14 (horario argentino). En cambio, si terminan tercero o cuarto, disputarán las semifinales por el quinto puesto a las 01:44 o 02:06.

El Seven de Singapur es una parada clave dentro del Circuito Mundial, tanto por la jerarquía de los rivales como por la oportunidad de seguir sumando puntos importantes en la tabla general.

