Juicio por jurados: sortearon los potenciales jurados para el primer proceso en el distrito Centro

Se realizó el sorteo de potenciales jurados para el primer juicio por jurados del distrito Centro, en el marco de una causa por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), ensañamiento y alevosía. El paso se concretó tras una audiencia preliminar que dejó el proceso en condiciones de avanzar a la siguiente etapa.

La audiencia fue fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios y contó con la intervención de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, en representación del Ministerio Público Fiscal. Se trata de la primera causa que llegará a debate bajo la modalidad de juicio por jurados en esta jurisdicción.

En cumplimiento de la Ley Provincial 8478, la audiencia fue presidida por el juez Guillermo Pereyra. Durante el acto, las partes -la fiscalía y los defensores oficiales Nicolás Anuch y Karina Peralta- expusieron sus teorías del caso y ofrecieron las pruebas que serán sometidas a la valoración del jurado popular.

Tras el análisis, el magistrado admitió los testimonios y pericias propuestos y ordenó a la Oficina de Juicio por Jurado realizar el sorteo de 70 potenciales jurados (35 mujeres y 35 varones) del padrón correspondiente. Las identidades de las personas seleccionadas se mantendrán bajo estricta reserva, como medida para garantizar su seguridad e imparcialidad.

En los próximos días, personal de la Oficina Judicial notificará de manera personal a los ciudadanos sorteados para informarles sobre las cargas públicas, derechos y garantías de la función, además de asistirlos en la carga del formulario y verificar posibles impedimentos o causales de excusación.

Finalmente, se llevará a cabo la audiencia de selección, de la que surgirán los 12 jurados titulares y 4 suplentes. El juicio oral está previsto para la primera semana de marzo.