Se realizará en Metán el primer simulacro de juicios por jurado con alumnos secundarios

La Escuela de la Magistratura dirigida por el vicepresidente de la Corte, Fabián Vittar, realizará mañana el primer “Simulacro de juicios por jurado” en la ciudad de Metán con la participación de alumnos del último año de establecimientos secundarios.

El simulacro se realizará a las 8.30 en el auditorio del Poder Judicial y contará con la participación de jóvenes de la Escuela Nº 5003, Escuela de Comercio José M. Estrada y Escuela de Educación Técnica Nº 3110 y los colegios Nº 8085 Sagrado Corazón y el Parroquial Nº 8066 “Monseñor Roberto José Tavella.

La actividad que se replicará en distintos puntos de la Provincia permite a los alumnos asumir los diferentes roles previstos en los juicios por jurado y tiene como objetivo acercar los estudiantes al Poder Judicial para así lograr el aprendizaje sobre los valores republicanos y el servicio de justicia, afianzando conocimientos sobre esta nueva modalidad de juicios estipulados por ley donde se prevé la participación ciudadana.