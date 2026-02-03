“El sector turístico necesita un giro urgente o la crisis se va a profundizar”

En un contexto de fuerte preocupación por la caída de la actividad turística, empresarios del sector reclamaron cambios urgentes en la política turística de la provincia, luego de una reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes. Desde el sector privado reconocieron que el encuentro permitió poner sobre la mesa la gravedad de la situación, aunque insistieron en que aún no se reflejan resultados concretos.

En diálogo con El Tribuno, Diego Patrón Costas, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta (AHT Salta), sostuvo que durante el encuentro se coincidió en el diagnóstico: “Tuvimos dos mesas de trabajo con el equipo del Ministerio donde se reconoció que el turismo en Salta está atravesando un momento muy crítico”.

El referente hotelero remarcó además el peso estratégico del sector para la provincia. “Hemos señalado que el turismo para Salta es una industria clave que mueve la economía general, genera muchos puestos de trabajo y que cualquier salteño, viva o no del turismo, lo toma orgullosamente como parte de ser salteño”, afirmó.

Sin embargo, Patrón Costas fue claro al expresar el malestar del empresariado: “Hay mucha preocupación porque los empresarios no estamos viendo resultados y las proyecciones para estos meses son muy bajas. El 2026 va a ser un año muy difícil nuevamente”.Según explicó, desde el sector privado se planteó la necesidad de un cambio profundo en la estrategia: “Solicitamos urgentemente cambiar el rumbo de lo que se venía haciendo y poner más recursos en otras propuestas”. En ese sentido, indicó que se comenzó a trabajar en un programa de medidas que contempla inversión tanto en promoción como en infraestructura, y destacó la importancia de reforzar la articulación público-privada, con equipos de trabajo mixtos y reuniones periódicas.

Lo que se habló en la reunión y las promesas oficiales

El encuentro se realizó en medio de una temporada de verano considerada negativa por buena parte del sector, y se dio en un contexto de cuestionamientos a la gestión de la ministra de Turismo, Manuela Arancibia. En ese marco, trascendió que desde el Gobierno provincial se comprometieron a una serie de medidas para “calmar las aguas” en el sector.

Entre los anuncios, se prometió que no habrá cortes de luz ni de gas por mora para las empresas turísticas, y que se ofrecerán planes de financiación para estos servicios, una demanda clave de los prestadores ante la baja ocupación y el aumento de costos fijos.

Otro punto central fue el compromiso de crear un observatorio conjunto de estadísticas, con participación del sector público y privado, para unificar criterios y contar con información consensuada sobre ocupación y movimiento turístico. La iniciativa surge tras la polémica por las cifras oficiales: mientras los hoteleros aseguraron que la ocupación promedio rondó el 35%, desde el Ministerio se informó un 50%.

Los números oficiales y el contraste con otras provincias

De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Turismo y Deportes, Salta recibió durante enero alrededor de 356.000 turistas, lo que representa una caída del 2,5% en comparación con enero de 2025, cuando se habían contabilizado 365.024 visitantes. En términos absolutos, fueron unos 9.000 turistas menos que el año pasado.

El informe oficial, elaborado en base a Big Data Mobility Insights – Telecom, indicó además que el pernocte promedio fue de 4,6 noches, por debajo de las 4,9 noches registradas en el mismo mes del año anterior. Desde la cartera turística señalaron que el movimiento se distribuyó en todo el territorio provincial, con picos de ocupación asociados a festivales, ferias artesanales y eventos culturales del calendario de verano.

Mientras Salta atraviesa este escenario, otras regiones del país mostraron un desempeño sensiblemente mejor. Córdoba se consolidó como uno de los grandes ganadores de la temporada, con más de 2,4 millones de visitantes durante enero y niveles de ocupación que en algunas localidades rozaron el lleno total, con un crecimiento interanual del 20%.

La Patagonia también cerró enero con números positivos: Bariloche promedió un 80% de ocupación, al igual que Ushuaia, impulsada por la temporada alta de cruceros.

En este contexto, desde el empresariado turístico salteño insisten en que el diagnóstico ya está hecho y que ahora esperan que las promesas se traduzcan rápidamente en acciones concretas, para evitar que la crisis se profundice y afecte aún más a una de las principales actividades económicas de la provincia.