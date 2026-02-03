Ocho años de lucha: operan hoy a José "Cocinero" López

Después de ocho años de espera, trámites y postergaciones, José Robustiano "Cocinero" López finalmente será operado este martes en un centro de salud de la ciudad de Salta, luego de que su obra social, Incluir Salud, se hiciera cargo de la intervención.

José padece una grave afección cardíaca y necesitaba con urgencia el reemplazo de una válvula. Desde 2018 aguardaba una respuesta que nunca llegaba. Recién en los últimos días se confirmó la entrega del insumo y la fecha de la cirugía.

Durante todos estos años, continuó trabajando en la calle vendiendo jugos, golosinas y nieve, pese a las limitaciones físicas y al desgaste de su salud. La intervención representa una nueva oportunidad de vida para José, quien ya fue operado anteriormente y atravesó un largo proceso de recuperación.

Si bien la cirugía está garantizada, la campaña solidaria continúa, ya que José no podrá trabajar durante su postoperatorio y su familia necesitará apoyo para afrontar gastos médicos y cotidianos.

Desde el Municipio de Rosario de Lerma se colaboró con mejoras en su vivienda, para que pueda atravesar la recuperación en condiciones adecuadas. José y su esposa, Sonia, agradecen profundamente al municipio por esta ayuda, además del acompañamiento de vecinos, amigos y de toda la comunidad, que nunca dejaron de estar presentes.

Hoy martes, José entrará al quirófano acompañado por la fe, la esperanza y el respaldo de todo un pueblo.

La solidaridad nunca falló

Mientras las respuestas oficiales demoraban, apareció la solidaridad del pueblo. Vecinos, amigos, ferias solidarias, colectas y campañas comunitarias sostuvieron a José en los momentos más difíciles. En la plaza, en los corsos, con una urna o vendiendo lo que pudiera, siempre encontró una mano tendida.

Además, el Municipio de Rosario de Lerma colaboró con mejoras en su vivienda, permitiendo que el hogar esté en mejores condiciones para afrontar el postoperatorio y la recuperación. Ese acompañamiento será fundamental para que José pueda atravesar esta etapa con dignidad y seguridad.

La campaña continúa

Si bien la cirugía está asegurada, la campaña solidaria sigue en marcha. Durante varios meses, José no podrá trabajar, y su familia necesitará apoyo para afrontar gastos diarios, medicación y controles médicos. "Después de la operación voy a estar quieto. No voy a poder salir a vender", explicó.

Por eso, toda colaboración sigue siendo fundamental. "No bajamos los brazos". José no se victimiza. No se rinde. No se esconde. "Agradezco a todos los que me ayudaron. Nunca estuve solo", dice.

Junto a Sonia, enfrenta esta nueva etapa con fe, con miedo, con esperanza y con gratitud. Este martes, José "Cocinero" López entrará al quirófano buscando algo más que una válvula nueva: entrará con el respaldo de todo un pueblo que nunca dejó de acompañarlo.