Orán: Ponen a punto las escuelas para el inicio de las clases

En las instalaciones de Upateco – Sede Orán, se llevó a cabo el acto de firma del convenio "Puesta a Punto 2026", mediante el cual 66 establecimientos educativos de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán accederán a obras de mantenimiento y acondicionamiento edilicio. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el inicio del período lectivo 2026 en condiciones adecuadas, seguras y funcionales para toda la comunidad educativa.

El acto fue presidido por el intendente Baltasar Lara Gros, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Daniel García Ruiz, y el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Orán, Esteban Cuellar.

También participaron directivos y representantes de instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades, quienes destacaron la importancia del acompañamiento municipal en el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Durante la jornada, el intendente remarcó el valor del trabajo articulado entre el municipio y las instituciones educativas, subrayando que la inversión en infraestructura escolar representa una apuesta directa al futuro de la ciudad.

Asimismo, señaló que el programa busca dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de las escuelas, promoviendo espacios dignos y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Esteban Cuellar, brindó detalles sobre los lineamientos generales del programa "Puesta a Punto 2026", el alcance de las obras previstas y el esquema de ejecución, destacando la planificación anticipada como un factor clave para cumplir con los plazos establecidos antes del inicio del ciclo lectivo.

En este marco, se recordó que durante enero el intendente firmó un convenio, con el Gobierno provincial, de transferencia de fondos por un monto total de $509.000.000 destinados al acondicionamiento de unidades educativas en el marco del programa "Puesta a Punto para el Año Lectivo 2026".

El esquema de financiamiento contempla la transferencia de un 50% inicial para el inicio de las obras, mientras que el saldo restante será abonado una vez presentados y aprobados los informes correspondientes por los organismos de control.

Finalmente, se procedió a la firma de los convenios de acondicionamiento edilicio escolar entre el municipio y los directivos de las instituciones educativas que cumplieron con los pasos administrativos establecidos, abarcando los niveles de Educación Inicial, Primaria, Técnica, Secundaria, Especial, Educación para Adultos, Educación Superior y Educación No Formal.

Desde la Municipalidad de Orán se reafirmó que el trabajo conjunto y sostenido con las instituciones educativas es fundamental para garantizar edificios escolares en condiciones óptimas, fortaleciendo la educación pública y acompañando el desarrollo integral de la comunidad educativa.