PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
3 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rosario de Lerma
Turismo en Salta
San Lorenzo
Coronel Moldes
José Gauffín
Rosario de Lerma
Turismo en Salta
San Lorenzo
Coronel Moldes
José Gauffín

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Mosconi: Primera chofer de ambulancia

Elsa Villalba trabajó en mantenimiento del hospital.
Martes, 03 de febrero de 2026 01:25
Elsa, en una de las unidades de traslado sanitario.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Hospital de General Enrique Mosconi marcó un hecho inédito al incorporar a la primera mujer chofer de ambulancia del sistema sanitario ern toda la provincia.

Se trata de Elsa Villalba, quien luego de una destacada trayectoria en el área de mantenimiento del hospital, decidió dar un paso más en su crecimiento profesional.

Tras completar las capacitaciones obligatorias y aprobar con éxito los exámenes técnicos requeridos por el Parque Automotor del Gobierno de Salta, Elsa fue oficialmente habilitada para conducir unidades de emergencia.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta incorporación refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias en el norte provincial y, al mismo tiempo, representa un avance concreto en la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras en ámbitos históricamente masculinizados.

Un logro que abre camino y deja huella, destacaron desde el establecimienrtio sanitario que de ahora en más tiene a la primera mujer chofer de ambulancias de la provincia.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD